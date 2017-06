Estrada que dá acesso ao cemitério de Brasilândia ganha pavimentação

A rodovia MS-040, que fica na saída para o município de Santa Rita do Pardo e dá acesso ao Aeroporto Municipal está de cara nova. A obra, custeada pelo Governo do Estado, recebeu pavimentação e agora também facilita o acesso de entrada para o Cemitério Municipal de Brasilândia e para a pista de aeroporto do município.

Durante a pavimentação, os familiares que desejavam fazer o cortejo ou visitar entes que já se foram, precisavam fazer o desvio até chegarem ao cemitério. O trajeto um pouco longo causava dificuldade para quem precisava chegar ao local.

Agora, com a via pavimentada, o deslocamento até ao aeroporto ou até o Cemitério Municipal está facilitada.

Além disso, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realiza constantemente a manutenção do cemitério, deixando o local limpo e agradável para quem realiza a visita nos túmulos.

O trabalho de limpeza é reforçado no Dia de Finados, entretanto, os servidores municipais realizam sempre no que for possível as atividades de manutenção no local.

“Prezamos pela qualidade e higiene deste local, pois sabemos que aqui passam sempre as famílias para visitarem aquelas pessoas que foram importantes nas suas vidas. A nossa Administração trabalha com respeito e seriedade em prol da população”, disse o prefeito Dr. Antônio.

Patricia Acunha

Assessoria de Imprensa

Telefone: 67 – 3546-1301

Galeria de Imagens: Divulgação