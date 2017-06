Força Sindical e demais centrais farão ato amanhã na SRT, em São Paulo

As centrais sindicais – Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB, CGTB e Conlutas – farão, amanhã, 30 de junho, ato em frente à SRT – Superintendência Regional do Trabalho – Rua Martins Fontes, 109, São Paulo. O ato, que acontece a partir das 11 horas, reunirá trabalhadores de várias categorias.

A intenção do protesto é cobrar mudanças nas propostas de reformas trabalhista e previdenciária, que prejudicam os trabalhadores, além de fazer um alerta sobre o aumento do desemprego.

A Força Sindical está organizando, em conjunto com sindicatos filiados, atos, protestos e paralisações, em diversos locais. Confira os pontos de concentração:

SÃO PAULO (CAPITAL)

Zona Sul

Concentração: às 7 Horas, em frente à Empresa Taiff – Avenida das Nações Unidas, 21.314 – Jurubatuba, de onde sairão rumo à Ponte do Socorro

Zona Leste

Ato às 8 horas – Praça Lorenzetti (Ilha do Sapo) – Mooca

Zona Oeste

Ato às 7 horas, em frente à Empresa Metalpó/Combustol

Estrada Turística do Jaraguá, 358 – Pirituba

Zona Norte

Ato às 7 horas – Aliança Metalúrgica

Rua Freire Bastos, 89 – Jaçanã

Aeroporto de Congonhas

A partir das 8h30 – manifestação no chek-in

BAIXADA SANTISTA

Paralisação de 40 horas dos estivadores de Santos nos terminais de contêineres Santos Brasil, Libra, Ecoporto e BTP.

BAURU

Manifestação começará às 6 horas do dia 30 em frente à Câmara Municipal

OSASCO

Manifestação na empresa Meritor – na Rua João Batista, 825, Centro – concentração de trabalhadores das empresas Meritor, Belgo, Cimaf e também lideranças de 32 sindicatos da região

PARANÁ

Paralisação dos motoristas e cobradores de Curitiba

PERNAMBUCO

Mobilizações e paralisações em todo o Estado. Às 15h haverá concentração na Praça da Democracia (Praça do Derby), com manifestações populares. Em seguida seguem em caminhada pelas principais ruas do Centro do Recife, como av. Conde da Boa Vista.

SANTA CATARINA

Manifestação a partir das 05h30 na Portonave Navegantes

RIO GRANDE DO SUL

concentração às 6h no Terminal Cairú, Av. Farrapos, onde sairão em marcha para ato na Estação Rodoviária. De lá, se deslocarão até a Esquina Democrática, no Centro, concluindo o ato de protesto.