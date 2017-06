Julho tem programação de férias e cursos no Dois Andares, de Ana Moser e José Elias Proença

São Paulo (SP) – O Centro Esportivo Dois Andares, no bairro Morumbi, preparou uma programação especial de férias e cursos para o mês de julho. A academia foi idealizada pela medalhista olímpica Ana Moser em parceria com José Elias de Proença, preparador físico da seleção brasileira de vôlei e bicampeão olímpico.

Logo no dia 1º, das 9h às 17h, será realizado o Estudo sobre as Metodologias Corporais, ministrado pelo professor José Elias Proença. Juntamente com sua equipe de professores e convidados, o idealizador do Dois Andares irá explorar diversos estudos sobre metodologias corporais, abordando temas como Pilates, Organização do Movimento, Movimentos Funcionais e Stretching Global, com o intuito de ampliar o conhecimento de sua equipe e capacitar futuros profissionais Dois Andares.

Dentro da programação especial de férias, será criada a Turma Especial Teen. Durante o mês de julho, serão realizadas aulas de Funcional em grupo para adolescentes de 12 a 16 anos, todos os dias, das 14h às 15h.

No final do mês, no dia 29, será a vez do Módulo 5 do Programa Ferramentas da Educação Física e Esporte Educacional, que tem como tema “Eventos Esportivos – Um diálogo entre esporte de rendimento e esporte educacional”. O programa Ferramentas da Educação Física e Esporte Educacional tem como objetivo capacitar profissionais na abordagem metodológica de esporte educacional desenvolvida pelo Instituto Esporte & Educação, proporcionando práticas e ferramentas pedagógicas inovadoras do ensino de Educação Física. As inscrições para o curso ou os módulos independentes estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail doisandares@doisandares.com.br.

Ao longo do mês, os paulistanos terão a oportunidade de participar de outras atividades. Confira:

– Aulas de Funcional na Praça Edgard Cavalheiro e João Alves da Silva, dias 7, 14, 21 e 28, às 12h30 (aberta ao público)

– Formação de jovens recreadores, dias 14 e 28, às 14h

Dois Andares e IEE – Idealizado por Ana Moser, em conjunto com José Elias de Proença – preparador físico da seleção brasileira de vôlei e bicampeão olímpico -, o Centro de Formação Dois Andares tem como objetivo levar o movimento para todos, com ensinamentos nas áreas da Ciência do Movimento, Educação Física, Esporte, Bem estar e Qualidade de vida.

O Dois Andares é mais uma iniciativa que nasceu do Instituto Esporte & Educação (IEE), criado e presidido por Ana Moser, que, em 15 anos, já levou o esporte para mais de 2,5 milhões de crianças e capacitou mais de 30 mil professores e estagiários em todo o país.

A metodologia do IEE é baseada nos princípios do esporte educacional: inclusão de todos, construção coletiva, respeito à diversidade, educação integral, rumo à autonomia, e objetiva o desenvolvimento de competências nos jovens. Além das esportivas, as atividades realizadas são nas esferas da cultura, saúde, cidadania, protagonismo juvenil e ação comunitária.

O IEE participa da gestão de centros da comunidade em vários locais do Brasil, projeto pioneiro no país, com milhares de participantes e educadores formados pela metodologia que compreende o esporte como ferramenta para o desenvolvimento do processo educativo e para criar a cultura da prática motora.

Os conteúdos são compartilhados em cursos, aulas abertas, palestras e vivências para profissionais de Educação Física e da área de saúde como um todo.

ZDL – Paula Otero – MTb 17268/MG

paula@zdl.com.br

Site: www.zdl.com.br

Facebook: www.facebook.com/ZDLSports

Instagram: www.instagram.com/zdlsports

Twitter: www.twitter.com/ZDLcomunica