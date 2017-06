Netza e Mercedes-Benz comemoram parceria de alta performance além das pistas

Agência cria app inédito e ativações para a marca no AMG Performance Tour 2017, no ano em que a marca celebra 50 anos de história

São Paulo, junho de 2017 – Para celebrar os 50 anos da AMG, marca de veículos superesportivos da Mercedes-Benz, a Netza desenvolveu uma estratégia inovadora para convidados da marca durante o AMG Performance Tour 2017, que acontece até o dia 30 de junho, no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu/SP.

Clientes e convidados da Mercedes-Benz poderão conhecer e testar modelos inéditos da marca no Brasil em uma pista de corrida. O público feminino terá o seu dia exclusivo, o “Ladies Day” e também poderá se aventurar em uma experiência de pista com os modelos AMG e participar, ainda, de um workshop de direção defensiva.

A parceria de sucesso entre Mercedes-Benz e Netza já dura quatro anos. Para esta edição, a agência desenvolveu uma comunicação digital mobile que aproxima a marca dos participantes e gera conteúdos de relevância e engajamento da marca antes e depois do evento. Por meio de um app disponibilizado nas lojas online e que estabelece contato direto com a marca, os participantes podem fazer o check-in no AMG Performance Tour, conferir fotos e vídeos com a cobertura do evento, fazer comentários e ainda obter informações exclusivas e sobre os novos modelos da marca em realtime.

“Este é o primeiro evento em que a Mercedes-Benz no Brasil utiliza esse tipo de ferramenta e já tivemos a adesão de 75% dos participantes. E é esse mindset novo no jeito de fazer eventos de experiências que está direcionando o planejamento da Netza, de pensarmos o evento para além do espaço/tempo em que ele acontece. Criamos pontos de relacionamento entre marca e público, carregados de relevância e informação e pós-evento, tratando as informações geradas para apoiar a estratégia dos nossos clientes”, explica a sócia-diretora da Netza, Fabiana Schaeffer.

Além do test-drive com os superesportivos da Mercedes-AMG, o AMG Performance Tour oferece diversas atividades desenvolvidas pela agência dentro e fora das pistas.

Ficha Técnica

Agência: Netza

Cliente: Mercedes-Benz

Marca: Mercedes-AMG

Título: AMG Performance Tour 2017

Direção Geral: Fernando Ribeiro dos Santos

VP Criação e Planejamento: Nara Novais

Criação: Eduardo Costa, Rita Jacob e Andrea Martins

Planejamento: Viviane Araujo

Digital: Jessika Oliveira

Produção: Fernando Luis

Atendimento: Keila Eller e Osvaldo Oliveira

Sobre a Mercedes-Benz do Brasil:

A Mercedes-Benz é a maior fabricante de caminhões e ônibus da América do Sul. Ela está presente no Brasil desde 1956, quando foi iniciada a produção na fábrica de São Bernardo do Campo. Desde então, mais de dois milhões de veículos comerciais já deixaram suas linhas de produção em direção às estradas do Brasil e de mais de 50 países para onde a Empresa exporta seus produtos.

A própria Companhia é responsável pela fabricação dos motores, câmbios e eixos, que utiliza em seus produtos. Com unidades de produção de veículos comerciais em São Bernardo do Campo (SP), e em Juiz de Fora (MG), além da Central de Peças e do Centro de Treinamentos em Campinas (SP), a Empresa conta atualmente com cerca de 10.000 colaboradores.

A experiência de longa data com a produção local, a rede de concessionários em constante expansão e a forte posição no mercado brasileiro foram fatores determinantes para a decisão da Mercedes-Benz de inaugurar uma fábrica de automóveis no País, que começou a operar em março de 2016. A Empresa, referência no segmento premium de automóveis, tem conquistado cada vez mais o público brasileiro com um grande volume de lançamentos e investimentos significativos em tecnologia e inovação.

Durante sua trajetória no Brasil, a Mercedes-Benz tem expandido, portanto, de forma consistente, sua atuação, investindo sempre em tecnologia, com o objetivo de atender e superar as expectativas de seus clientes por meio de produtos e serviços de elevada qualidade. A Empresa também acredita e investe no desenvolvimento social. Prova de sua responsabilidade junto à comunidade são os projetos que realiza, visando promover a educação, os esportes, proteger o meio ambiente, incentivar a cultura, desenvolver as ciências e zelar pela saúde e bem-estar social.

Sobre a Netza – A Netza, agência especializada em comunicação integrada, une ferramentas de marketing 360° ao atuar com ações de endomarketing, marketing direto, campanhas de incentivo, planejamento e execução de promoções e eventos corporativos. Clientes como Embraer, Vivo, Honda, Mercedes-Benz, Bradesco, Nestlé e Grendene fazem parte de seu portfólio.

