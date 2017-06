Fiat 500 completa 60 anos e ganha modelo comemorativo

IstoÉ Online com Ansa

ROMA, 30 JUN (ANSA) – A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciou a criação de uma série especial do Fiat 500 em comemoração aos 60 anos do modelo. A nova versão será vendida a partir de 4 de julho.

Batizado como “Anniversario”, o veículo, inspirado na “Dolce Vita”, é totalmente vintage e ficará disponível em duas cores exclusivas: verde Riviera e laranja Sicília. O carro pode ser adquirido tanto no modelo hatch quanto conversível.

Com teto de lona e retrovisores cromados, o Fiat 500 também chama a atenção por suas rodas de alumínio aro 16 que imitam as rodas de metal antigas. Seu preço promocional de lançamento é de a partir de 13,6 mil euros.

Em seu interior, os bancos contam com listras horizontais, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento, além de pacote opcional Tech, que inclui mostrador digital de sete polegadas no painel, Apple Car Play e Android Auto. Todos os detalhes foram projetados para relembrar o estilo do ano 1957, quando o carro foi lançado.

O Fiat 500 já teve inúmeras séries especias, incluindo edições realizadas em parceria com marcas de luxo como as grifes Gucci e Diesel, além da fabricante de lanchas Rivas. (ANSA)