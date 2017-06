Vereadores garantem apoio para projeto sócio-esportivo desenvolvido por Silvânia Oliveira

Campeã paraolímpica e recordista mundial apresentou o Instituto que leva seu nome, aos parlamentares

A paratleta Silvânia Oliveira, medalhista de ouro do salto para cegos total, na Rio 2016, apresentou, aos vereadores, na manhã desta quarta-feira (28), o Instituto Silvânia Oliveira (ISO), que acaba de ser regularizado legalmente e que pretende atender 200 crianças com a prática de atletismo, em Três Lagoas, recebendo total apoio do Legislativo Municipal.

Acompanhada do secretário-geral da prefeitura, José Pereira, e do secretário de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Leandro Dias Gomes, ela traçou os objetivos sociais do projeto esportivo, explicando que dependerá de parceria com o município para colocar as atividades em prática.

Segundo Pereira, o ISO requisitou a contratação de dois profissionais especialistas em atletismo – os professores Reinaldo e Coruja – além da cessão da área do Estádio da Aden, como contrapartida da prefeitura, para o treinamento de crianças e adolescentes de sete a 17 anos, a serem desenvolvidos pelo instituto.

Como a parceria deverá ser aprovada pela Câmara, por se tratar de cessão de bem público e de pagamento de funcionários a entidade privada, a prefeitura e Silvânia tiveram o cuidado de estabelecer a proximidade.

De acordo com o secretário, a administração ainda está estudando a questão jurídica do convênio, para fazer da melhor forma possível. “O projeto vem ao encontro dos interesses da prefeitura em atender e formar mais atletas”, afirmou Pereira.

Silvânia destacou sua trajetória pessoal, lembrando que muitas crianças e adolescentes só precisam de uma oportunidade, como ocorreu com ela, que iniciou treinamentos na Aden, com os professores locais, tendo hoje projeção internacional. “Valorizo as conquistas e medalhas, mas valorizo ainda mais a pessoa que me tornei por meio do esporte. Vim de uma família que perdeu as estruturas depois do diagnóstico de deficiência visual dos três filhos, mas o esporte me deu oportunidades de ser o que sou e queremos que os três-lagoenses possam ser grandes cidadãos. Se houver um novo medalhista, melhor ainda”, frisou.

Os vereadores Luiz Akira, Gilmar Garcia e André Bittencourt comprometeram grande empenho na aprovação do projeto de parceria, quando ele chegar à Câmara.

“O esporte é uma forma barata de proporcionar grandes resultados sociais. E sabemos que a Silvânia é um grande exemplo de superação, de experiência de vida e de esportista, para nossos jovens”, opinou Akira. Ele lembrou que o funcionamento do Instituto Silvânia Oliveira, na Aden, vai resgatar o estádio para a cidade.

Gilmar considerou a ideia “louvável” e elogiou a escolha dos dois treinadores para compor o instituto. “Quem os conhece, sabe o que eles já produziram de positivo para Três Lagoas”, avaliou.

Bittencourt também elogiou a fundação do instituto e prometeu apoio. “Será um investimento muito pequeno, diante da grandeza do trabalho”, afirmou.

