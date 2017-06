Instituto Biológico promove em Campinas, SP, minicurso sobre controle de nematoides e doenças do cafeeiro no Brasil nos dias 9 e 10 de outubro de 2017

Curso tem como objetivo capacitar engenheiros agrônomos e outros profissionais do meio agrícola ligados à cultura do café

O Instituto Biológico (IB), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promoverá o minicurso “Importância e Controle dos Nematoides e Doenças do Cafeeiro no Brasil”, nos dias 9 e 10 de outubro de 2017, no Centro Experimental Central do Instituto Biológico, Alameda dos Vidoeiros – Bairro Gramado, Campinas. O curso tem como objetivo capacitar engenheiros agrônomos e outros profissionais do meio agrícola ligados à cultura do café.

O programa do curso constará basicamente de informações sobre o histórico e importância dos nematoides parasitos do cafeeiro no Brasil; identificação das espécies de Meloidogyne e Pratylenchus, sintomas, danos e controle dos nematoides parasitos do cafeeiro; caracterização das principais doenças do cafeeiro, e informações do programa de melhoramento de café visando à seleção de cafeeiros com resistência a nematoides e doenças.

Para mais informações, entre em contato com o Instituto Biológico pelo telefone (19)3251-0327 e e-mail: marcelo@biologico.sp.gov.br

