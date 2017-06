Diretoria da FAEMS é reeleita priorizando compromisso com setor empresarial

A diretoria da FAEMS – Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul – foi reeleita nesta sexta-feira (30), durante votação que ocorreu na sede da entidade, localizada em Campo Grande, para o triênio 2017/2020. Liderada por Alfredo Zamlutti Júnior, a chapa contou com votação expressiva das Associações Comerciais e Empresariais do interior do Estado.

Para os próximos três anos de gestão, o objetivo da entidade é priorizar ainda mais o atendimento às Associações. As visitas constantes aos municípios continuarão a ser realizadas, para que sejam apresentados projetos, agendas de cursos e palestras em parceria com o Sebrae, além de outra ideias de capacitação profissional. O objetivo é fomentar a geração de renda para comerciantes e a população local em geral.

“Trabalhamos de forma conjunta, para evidenciar o potencial produtivo dos municípios, aprimorando o relacionamento com demais órgãos e instituições. Para o próximo semestre, esperamos continuar alcançando resultados ainda mais significativos para o segmento comercial e empresarial”, comenta o presidente.

Zamlutti destaca, ainda, uma das recentes vitórias da entidade, junto às demais Federações, que foi a ampliação do prazo para o recolhimento do ICMS. Em sua avaliação, a medida é de grande alcance para a economia do Estado e atende a um antigo anseio dos micro empresários individuais e comerciantes, que são representados pela FAEMS.

“O imposto era retido na divisa do nosso Estado. Agora, o prazo será maior para as empresas que já possuem regime especial e também a todas as empresas e produtores rurais, o que possibilita aumento de competitividade no mercado e facilita os processos administrativos de recolhimento de tributos. Dessa forma, em nome de todas as Associações Comerciais do Estado e dos grande, médios e pequenos comerciantes, agradecemos o apoio dado pelo Governo Estadual nesse sentido”, comenta.

Outra ação que ganhou corpo recentemente foi a implementação do Plano de Saúde São Francisco/Odonto, com o objetivo de proporcionar saúde e qualidade de vida aos associados. “Sabemos da carência do atendimento no interior, principalmente, e queremos colaborar para suprir essa falta”, ressalta Zamlutti.

Atualmente, a São Francisco Saúde se destaca como uma das maiores empresas de assistência médica de todo o país. A operadora faz parte de um grupo empresarial com mais de 70 anos de história e experiência, atuando em cinco estados do mapa: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás.

A empresa oferece planos de saúde individuais, familiares e também para empresas de pequeno, médio e grande porte. Os planos são oferecidos com base nas necessidades de cada público. Todos os seus produtos são criados sob rigorosas normas de saúde e, é claro, baseados também nos critérios da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Diretoria – A diretoria da entidade ficou com a seguinte composição: Alfredo Zamlutti Junior, presidente; Atílio Carlos D’agosto, vice-presidente; Rodrigo Nissola Wazlawich, primeiro secretário; Julio Ivantes Lucca, segundo secretário; João Julio Arashiro, primeiro tesoureiro; Sonia Maria da Costa, segunda tesoureira. Já Conselho Fiscal Titular ficou composto por Mario Francisco Nelvo, Tomidy Jessé Leal Yano e Lourival Vieira Costa. Os suplentes do conselho fiscal são Humberto de Lima Marques, José Alcides Simplício e Walker Rocha dos Santos.