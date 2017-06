Governo de Andradina intensifica manutenção de ruas

Foto –tapa_buraco – crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Governo de Andradina vem intensificando a manutenção das ruas com operação tapa-buraco desencadeada por todo o município

O Governo de Andradina está intensificando a manutenção das ruas com operação tapa-buraco desencadeada por todo o município. Nesta sexta-feira, 30, os trabalhos estavam sendo realizados na rua Jean Bernard, no bairro Jardim Europa.

Esse serviço é uma das prioridades traçadas pelo Governo de Andradina com a proposta de revitalizar a cidade, facilitar o trânsito de veículos com segurança e dar mais qualidade de vida a população.

A ação está sendo feita pelo setor de almoxarifado e pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana para dar mais agilidade no serviço com o intuito de manter as ruas da cidade com boas condições de trafegabilidade e segura.

O secretário de Trânsito, Nino Spegiorin, explica que ao longo desses últimos anos foram feitos grandes investimentos para recuperar as ruas da cidade e é preciso continuar os trabalhos para manter a infraestrutura.

“Agradeço a todos os servidores públicos que vem contribuindo dia a dia para a manutenção do desenvolvimento do município”, destacou Nino.

SECOM – Secretaria de Comunicação Social

Juliano Silva – (18) 99710-2111

Fabiano Marinho – (18) 98138-4069

Natália Novaes – (18) 99731-1851

Andréia Silva – (18) 99641-1975