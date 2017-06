Governo de Andradina realiza XI Conferência Municipal de Assistência Social

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto: XI Conferência – Crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Autoridades discutem garantia dos direitos e o fortalecimento do sistema social na XI Conferencia Municipal em Andradina

A Secretaria de Promoção e Assistência Social do Governo de Andradina realizou na manhã desta sexta-feira (30) a XI Conferência Municipal de Assistência Social com a participação de diversas autoridades. O evento aconteceu no anfiteatro da Praça do CEU no bairro Benfica.

Com o tema “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS (Sistema Único da Assistência Social)”, a Conferência contou com a leitura e a aprovação do regimento interno, palestras, apreciação e aprovação das propostas elaboradas nas pré-conferências e também eleição dos Delegados Estaduais, bem como a apresentação dos novos conselheiros municipais do biênio 2017/2019.

“O Governo de Andradina tem realizado um trabalho excepcional no âmbito da Promoção Social atendendo todos os setores de vulnerabilidade social, e nossa meta é desenvolver sempre e mais, potencializando os trabalhos através do SUAS”, disse a secretária da pasta, Elaine Vogel.

A Conferência Municipal de Assistência Social é o cumprimento da etapa que precede a realização da XI Conferência Estadual e da XI Conferência Nacional de Assistência Social, e envolve os segmentos: conselheiros municipais de assistência social, representantes do poder público, representantes de entidades e organizações de assistência social, trabalhadores e usuários da rede socioassistencial entre outras autoridades em parceria com Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

A palestrante principal convidada, Sílvia Aline Silva Ferreira, de Presidente Prudente é formada em assistência social, especialista em serviço social, direitos sociais e competências profissionais, docente universitária, mestranda em meio ambiente e desenvolvimento regional.

Participaram também a presidente interina do CMAS, Sandra Coqueiro, os secretários municipais, de Habitação (representando a prefeita Tamiko Inoue), Jane Martins, de Politicas Sobre Drogas, Sérgio Faustino, a coordenadora de Políticas dos Idosos, Mirtes Kobayashi, a coordenadora de Igualdade Racial, Marinalva Pereira, a coordenadora de políticas para Mulheres, Fatima Calister, representando a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinéia Pereira, a coordenadora da Praça do CEU, Camila Kangussu e a coordenadora de Turismo, Sandra Regina, entre outras autoridades.

SECOM – Secretaria de Comunicação Social

Juliano Silva – (18) 99710-2111

Fabiano Marinho – (18) 98138-4069

Natália Novaes – (18) 99731-1851

Andréia Silva – (18) 99641-1975