Estrada para a Saúde da CCR MSVia bate recorde de atendimentos em 2017

A ação de saúde do Instituto CCR e realizada pela CCR MSVia na BR-163/MS bateu o recorde de atendimentos em 2017. Na edição de junho, sediada no Posto Caravágio na última quinta (29) em Campo Grande, 108 participantes passaram pelo evento, que contou com a parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT).

Durante a ação, foram oferecidos gratuitamente exames como aferição de pressão arterial, testes de acuidade visual e auditiva, de colesterol, glicemia, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), corte de cabelo e barba e aplicação de vacinas.

Foram parceiros nesta etapa do Estrada para a Saúde a Escola Padrão (serviços de enfermagem), a Barbearia J. Custódio (corte de cabelo e de barba) e o Posto Caravágio.

GRUPO SATO – COMUNICAÇÃO

Telefone: (67) 3042-0112

Celular: (67) 9122-9722 / 9254-7008

facebook.com.br/stcomunicacao

www.twitter.com/satowitter

www.satocomunicacao.com.br