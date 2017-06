Ministério da Saúde anuncia mudanças na vacinação contra febre amarela no Rio de Janeiro e recursos para a capital

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, em encontro com prefeito Marcelo Crivella, nesta segunda-feira (30), anuncia novos recursos para a atenção básica do município. Também nesta segunda, o ministro e o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Teixeira, anunciam mudanças no esquema de vacinação para a febre amarela no estado. Na capital carioca, o ministro também entrega veículos para reforçar o combate ao Aedes aegypti ao Estado e ao Município.

Solenidade de assinatura de portaria de repasse de recursos para Atenção Básica ao município do Rio e entrega de veículos Data: 3 de julho (segunda-feira)

Horário: 14h20

Local: Palácio da Cidade, Rua São Clemente, 360 – Botafogo Anúncio de mudanças na vacinação da febre amarela no Rio de Janeiro

Data: 3 de julho (segunda-feira)

Horário: 15h30

Local: Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello – Av. 31 de março, s/n – Catumbi Visita à Central de Regulação do Rio de Janeiro e entrega de veículos ao estado do RJ

Data: 3 de julho (segunda-feira)

Horário: 16h30

