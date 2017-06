Torneios de xadrez e dominó do Governo de Andradina despertam talentos e desenvolve habilidades

Andradina/Secom/Prefeitura

Foto: Torneio_xadrez – Crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Governo de Andradina realiza V Torneio de Xadrez e I Dia Recreativo de Dominó

O Horto Educacional “Hermenegildo Gildão de Oliveira” do Governo de Andradina recebeu nesta quinta-feira (29) o V Torneio de Xadrez e o I Dia Recreativo de Dominó das escolas municipais.

De acordo com a secretaria de Educação, Lucilene Novais dos Santos, cinquenta e seis alunos participaram do torneio, sendo vinte e oito do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental no xadrez e vinte oito da Educação Infantil no dominó.

A iniciativa faz parte das ações do Governo Municipal para desenvolver nas crianças várias habilidades e principalmente estimular a capacidade do aluno em agir e pensar logicamente.

“É impressionante como o xadrez desenvolve o intelecto, o poder de atenção, a concentração, a criatividade, o julgamento e o planejamento. Além de aumentar a capacidade de imaginação, a antecipação, a estratégia, a paciência, o autocontrole, o espírito de decisão e a coragem”, disse a secretária ao agradecer o apoio e o incentivo da prefeita Tamiko Inoue nestas atividades.

Para a coordenadora de projetos Gislaine Ortiz os valores comportamentais constituídos no xadrez podem ser transferidos para outras áreas, como desenvolvimento psicofísico, e bastante indicado entre educadores e psicólogos.

“Nosso objetivo não é a competição, e sim despertar o interesse das crianças pelo aprendizado. Trabalhamos com todas as possibilidades que o xadrez desenvolve, aplicando suas lições tanto na escola como na vida e a riqueza desse material lúdico permite o seu aproveitamento como recurso pedagógico em diferentes níveis de dificuldade”, completou o secretário-adjunto de Educação, José Ricardo Calestini acompanhado da coordenadora geral, Márcia Pugliese, ao comentar que todos foram premiados já que o objetivo principal sempre é a recreação e a diversão das crianças.

Ao fim do torneio de xadrez ficou assim a premiação: 1º lugar: Luis Miguel Paschoalin – EMEF Anna Maria – Prof. Rita; 2º lugar: Matheus Henrique da Silva – EMEBI Ondina Hofig de Castilho- Prof. Anne Frances; 3º lugar: Eduardo Henrique Gramarim Franco – EMEF Leonor Salomão – Prof. Suzana; 4º lugar: Rayner Matheus Fernandas Rocha – EMEBI Humberto Passarelli – Prof. Jussara.

Também estiveram presentes o vereador presidente da Câmara, Silas Carlos de Oliveira, as diretoras, do Zoraide, Elizete Terezinha Boni, do Ondina, Denise Gonçalves da Silva, a vice-diretora do Leonor, Cidinha Aparecida Carvalho, do Josepha, Kelly Rufino, o supervisor de ensino, Osmar Paulo Junior, a coordenadora pedagógica, Angélica Oliveira e a coordenadora do Horto, Rose Miyashiro.

SECOM – Secretaria de Comunicação Social

Juliano Silva – (18) 99710-2111

Fabiano Marinho – (18) 98138-4069

Natália Novaes – (18) 99731-1851

Andréia Silva – (18) 99641-1975

Galeria de Imagens: Secom