Três Lagoas-M: CRAS “Amélia Jorge” completa um ano e apresenta resultados de atendimentos

Além da apresentação de resultados, a data foi marcada por uma festa organizada pela equipe multidisciplinar da unidade

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) “Amélia Jorge de Oliveira” está completando um ano de trabalho e, por isso, a equipe multidisciplinar da unidade organizou uma festa em comemoração a essa data e aproveitou para apresentar os resultados dos atendimentos desse período de intenso trabalho e dedicação.

Para a coordenadora do CRAS, Magna Vieira Candido, esse é um dia de festa por um ano não apenas de trabalho, mas de pura dedicação e amor da equipe pelos seus assistidos. “Agradeço a todos os servidores pelo empenho desde a acolhida aqui na unidade, até os trabalhos externos. A equipe técnica vai além apenas dos números, é cada ato de carinho que eles representam e, mesmo sendo uma equipe jovem, somos empenhados em aprender a cada dia”, ressaltou.

“Sabemos da importância do trabalho de cada um, do cuidar, do acolher. Não é simples e por isso que parabenizo a todos. Nossa administração é focada na humanização da gestão pública e cuidar da família três-lagoense é a nossa prioridade”, enfatizou o vice-prefeito Paulo Salomão.

ATENDIMENTOS

Na solenidade foram apresentados os número de atendimento, sendo que de junho de 2016 à maio de 2017, 1.380 famílias foram atendidas. Além disso, 535 novas famílias foram cadastradas, 213 acompanhadas e 752 visitadas, tanto para a concessão de benefícios eventuais, quanto para acompanhamentos.

Nesse mesmo período, o CRAS entregou 82 kit’s alimentar, 18 kit’s natalidade para gestantes, executou quatro auxílios funeral e emitiu 50 certidões de casamento, nascimento e óbito. Em relação ao Programa Bolsa Família, Cadastro Único (CADUNICO) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), a unidade beneficiou 1.291 famílias e outras 239 pessoas.

Além disso, o CRAS inseriu 189 usuários nos diversos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), como os Bombeiros do Amanhã que recebeu, desse total, 70 alunos e o CRASE “Coração de Mãe”, 61.

Já o Grupo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) atendeu 28 famílias. O CRAS realizou, ainda, sete reuniões socioassistenciais que tem como objetivo levar informações sobre os serviços ofertados às famílias do seu território, sendo que 638 pessoas participaram dessas reuniões.

SERVIÇO

O CRAS Amélia Jorge de Oliveira está localizado na Rua Antônio Estevão Leal, 1791 – Jardim Glória. Com atendimento de segunda-feira à sexta-feira das 07h às 11h e das 13h às 17h.

