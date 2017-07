Patati Patatá chega ao palco do Espaço das Américas

Espetáculo “Sorrir e Brincar” traz, dia 16 de julho, canções já conhecidas da dupla

A Rinaldi Produções apresenta no Espaço das Américas, um dos melhores espaços para eventos de São Paulo, no domingo, dia 16 de julho, o novo show da dupla de palhaços mais amada do Brasil Patati Patatá em “Sorrir e Brincar”.

O espetáculo traz canções já conhecidas do repertório da dupla como Dança do Macaco, Lôro e Ronco da Vovó; grandes clássicos do universo infantil, como Tindolelê, Piuí Abacaxi e Ursinho Pimpão; além de composições de outros autores.

No palco, os palhaços são acompanhados de dançarinos e dançarinas, em um cenário colorido, que propõe aos espectadores uma viagem ao lúdico.

Como não poderia ser diferente, “Sorrir e Brincar” traz os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças. Um espetáculo para toda a família! Com diversão garantida para a criançada!

Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias oficiais do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou através do site da Ticket360 (https://goo.gl/xgibPV). Os preços vão de R$ 40,00 (meia entrada para setores E, F, G e H) a R$180,00 (entrada inteira para setor Azul Platinum) .

Serviço Patati Patatá | Espaço das Américas

Data: 16 de julho de 2017 (domingo)

Abertura da casa: 13h

Início do show: 14h30

Classificação: Livre – menores de 12 anos comente acompanhado dos pais ou responsável legal /

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.082 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: de R$ 40,00 (meia entrada para setores E, F, G e H) a R$180,00 (entrada inteira para setor Azul Platinum)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/ J6QLFf.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

