Maurício Meireles comemora 10 anos de carreira no Espaço das Américas

“O Último Webbullying do Mundo” acontece domingo, dia 30 de julho

Maurício Meireles chega com tudo no Espaço das Américas! No dia 30 de julho, a partir das 20h, o humorista apresenta, em uma das maiores casas de shows de São Paulo, seu show especial: “O Último Webbullying do Mundo”. O espetáculo, que marca seus 10 anos de carreira, contará com uma gravação especial para ser exibida em seu canal do YouTube.

O humorista criou um dos quadros de maiores sucessos do programa Pânico na Band e também virou referência no YouTube. É ele quem assina o Facebullyng, ocasião onde interage com um convidado da plateia e passa uma espécie de trote nos contatos do Facebook e Whatsapp do escolhido.

Além de anônimos, vários famosos já participaram da brincadeira como os Youtubers Cristian Figueiredo, Cauê Moura, Felipe Neto e humoristas como Gui Santana e Tatá Werneck. “Esse é um quadro onde todo mundo se diverte. As pessoas que pedem para serem zoadas em suas redes sociais. É o ponto alto do show”, afirmou.

Sua apresentação, no entanto, não fica só no Webbullying. Maurício faz, também, esquetes de humor e conta casos de sua vida profissional e pessoal no formato que o consagrou: o Stand Up Comedy.

Os ingressos para esta noite de muita risada vão de R$30,00 (meia entrada para setor H) a R$160,00 (entrada inteira para setor Azul Premium), disponíveis na bilheteria do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h na rua Tagipuru, 795) e no site da Ticket 360 – https://goo.gl/ZQQDIR.

Para mais informações, acesse www.espacodasamericas.com.br.

Facebook: www.facebook.com/ espacodasamericas | Instagram: @espacodasamericas

Serviço Maurício Meirelles | O Último Webbullying do Mundo – Espaço das Américas

Data: 30 de julho de 2017 (domingo)

Abertura da casa: 18h

Início do show: 20h

Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.082 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: de R$30,00 (meia entrada para setor H) a R$160,00 (entrada inteira para setor Azul Premium

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/ J6QLFf.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

