AuthenticGames ganha show extra com gravação de DVD no Espaço das Américas

O youtuber Marco Túlio esgota ingressos no dia 9 de julho e abre show extra no dia 6 de agosto com a gravação do seu DVD

Após sucesso nas bilheterias, a sensação brasileira do universo Minecraft ganhou show extra e irá movimentar o, um dos maiores e melhores espaços para eventos de São Paulo, nos diasO fenômeno da internet, ovai apresentar o, a partir das 18h.

O espetáculo conta com inúmeros musicais, dicas para se dar bem no Minecraft e momentos de interatividade com o público. Estão também confirmadas as presenças de Authentic, Namorada Perfeita e toda a turma. Para que os maninhos e maninhas não percam um minuto dessa viagem inesquecível, serão instalados telões de led gigantes, além de um show de luzes especial. Um espetáculo para toda a família curtir.

Aos 20 anos de idade, o mineiro Marco Túlio é um fenômeno multimídia. Sempre apaixonado por games, ele se tornou um fenômeno da internet com o Canal AuthenticGames no You Tube, onde publica diariamente três vídeos para cerca de 6 milhões de inscritos em seu canal. A média mensal de acessos chega a 150 milhões de visualizações. Desde a criação do canal, em 2011, seus vídeos já receberam mais de 2,3 bilhões de acessos. Recentemente, o canal bateu o recorde de 11 milhões de visualizações, em um único dia.

Marco Túlio também é um fenômeno fora das telas. É o maior vendedor de livros infanto juvenil do Brasil, tendo vendido mais de 300 mil exemplares dos seus três livros lançados: Artista da Sony Music, seu DVD “Authentic Games e seus amigos” – um desenho animado – foi disco de ouro na pré venda, estando desde o lançamento entre os três DVDs mais vendidos do Brasil. A marca ainda possui linha de roupas de cama, bonecos, uma escola de programação em Belo Horizonte e recentemente assinou contrato com a Revista Caras para o lançamento de uma série de revistas em quadrinho.

Os ingressos para “Authentic Games ao vivo” já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet no site da Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV) ou na bilheteria do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ). Os preços variam de R$ 40,00 (meia-entrada) a R$ 200,00 (entrada inteira).

Para mais informações, acesse www.espacodasamericas. com.br.

Facebook: www.facebook.com/ espacodasamericas | Instagram: @espacodasamericas

Serviço – Authentic Games | Espaço das Américas

Data: 9 de julho de 2017 (domingo)

Abertura da casa: 16h30

Início do show: 18h

Data: 6 de agosto de 2017 (domingo)

Abertura da casa: 16h30

Início do show: 18h

Classificação: livre – menores de 12 anos somente acompanhado dos pais ou responsável legal

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.949 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: de R$ 40,00 (meia-entrada) a R$ 200,00 (entrada inteira).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/ xgibPV

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Informações a imprensa:

Assessoria Espaço das Américas | Talento Comunicação

Fabiana Villela | (11) 98686-3344 | imprensa@ talentocomunicacao.com.br

Estela Lopes | (11) 94022-0303 | imprensa@ talentocomunicacao.com.br