Fórum Internacional de Turismo do Iguassu divulga melhores trabalhos

O 12º Festival das Cataratas encerrou oficialmente a sua programação com a divulgação dos melhores trabalhos do 11º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, consolidado como um dos maiores eventos técnico-científicos do setor no Brasil. Mais de 1,1 mil estudantes e professores participaram desta edição do evento, que bateu recorde no número de trabalhos submetidos: 270, provenientes de 30 instituições de ensino de 13 estados brasileiros. A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) foi homenageada por ter sido a instituição com o maior número de submissões (25), seguida pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Federal da Paraíba (PB). Vencedores Na categoria Artigo Científico, os vencedores foram Adjane Araujo Machado, Rafaela Soares Espinola e Izolda Kelly Barbosa, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com “As Dimensões da Sustentabilidade no Turismo: uma proposta para o município de Goiana (PE)”. Em segundo lugar ficaram Lorrane Gomes da Silva, Selvia Carneiro de Lima, Edevaldo Aparecido de Souza e José Novais de Jesus, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), com “Impactos do turismo na vida do povo de Karaja de Arauna (GO)”. Já na categoria Resumo Expandido venceram Andreia Skupien Bianchini e Ketrin Cristina Gabriel, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com “Turismo, Cidadania e Educação para o Patrimônio: A visão dos professores do Ensino Fundamental da Rede Pública de Pelotas (RS). Em segundo lugar ficaram Ismael Muniz Pessoa e Bruna Novais Sousa, da UNESP, com “Turismo Étnico na Bahia: Um Caminho para o Fortalecimento de Identidade de Negros e Afrodescendentes no Brasil”. Lançamento Durante o Fórum ocorreu o lançamento do livro ‘Turismo e Megaeventos’, com 133 trabalhos selecionados em 2016. A obra foi organizada por Francisco Antônio dos Anjos; Paulo Angeli; e Sara Joana Gadotti dos Anjos, e aborda dez eixos estruturantes, com a relação do Turismo com temas como Meio Ambiente; Inovação e Tecnologia; Gastronomia; Eventos; Planejamento e Política Pública. Alguns dos autores dos trabalhos selecionados para a publicação. Créditos: Jean Pavão/Festival das Cataratas Cidades Criativas Com o tema “Cidades Criativas”, a palestra de abertura foi ministrada por Luiz Gonzaga Godói Trigo, professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP) e Mary Sandra Guerra Ashton, professora titular e pesquisadora na Universidade Feevale.

Mary Sandra Guerra Ashton, professora titular e pesquisadora na Universidade Feevale. Créditos: Jean Pavão/Festival das Cataratas

Luiz Gonzaga Godói Trigo, professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP). Créditos: Jean Pavão/Festival das Cataratas Fórum O Fórum Internacional de Turismo do Iguassu é promovido pela De Angeli em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com apoio de diversas universidades e institutos brasileiros. O evento oportuniza a academia interagir diretamente com o mercado do turismo. Nos últimos anos, o Fórum tem possibilitado uma importante discussão sobre os trabalhos produzidos em diversas instituições de ensino do Brasil. Os melhores trabalhos apresentados são publicados em livros (coletâneas), revistas científicas nacionais e anais on-line.