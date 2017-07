ELEIÇÕES 2018| Enquete avalia Waldeli com 73% de preferência para governador

© Divulgação

Em meio a crise da política estadual e o enfraquecimento do PMDB, o cenário eleitoral para 2018 está um tanto quanto enigmático.

Com tantas notícias desagradáveis em nível estadual e federal, o prefeito de Costa Rica tem conseguido destaque ‘positivo’ em rede nacional por ações realizadas no município localizado na região norte de MS, o reconhecimento recente, somado aos índices conquistado no município colocam o nome de Waldeli dos Santos Rosa (PR) como possível candidato ao governo nas próximas eleições.

Com base nessa ascensão de Waldeli, o site InfocoMS lançou no último dia 7 de junho deste ano, uma enquete para saber a opinião dos leitores de Camapuã e região sobre esta possível candidatura do prefeito de Costa Rica ao governo do estado de MS.

A enquete tinha a seguinte pergunta, “Como você avalia a possível candidatura do prefeito Waldeli ao Governo do Estado?”

Confira o resultado final da enquete encerrada nesta sexta-feira (23).

– Melhor nome no momento: 73%

– Bom nome: 14%

– Não me agrada: 11%

– Indiferente: 2%

Indagado sobre uma possível candidatura ao governo do estado, Waldeli disse o seguinte: “Primeiro, estou tentando ter aval do meu partido. Se positivo, colocarei meu nome à disposição. Se não, vou buscar outra sigla”.

Fonte: InfocoMS