Oeste derrota o Santa Cruz por 2 a 0 e encerra jejum de seis jogos na Série B

O Oeste colocou um fim no seu jejum de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), o time do técnico Roberto Cavalo fez uma boa apresentação e derrotou o Santa Cruz por 2 a 0, pela 11.ª rodada da competição.

Com o resultado, o time paulista, que vinha de uma derrota e cinco empates, foi aos 15 pontos, bem no meio da tabela de classificação. Do outro lado, o clube pernambucano vai despencando e já está abaixo do adversário, com 14 pontos.

O primeiro tempo foi quase todo dominado pelo time paulista. O Santa Cruz se mostrou assustado e o Oeste aproveitou para arriscar jogadas mais agudas. Logo com 16 minutos, Guilherme Romão passou com liberdade pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Velicka estava de frente para o gol, mas pegou mal na bola e desperdiçou.

O Oeste continuou melhor e aos 25 minutos Mazinho perdeu uma chance incrível. Desta vez a jogada aconteceu no lado direito. Danielzinho levantou para a área e o meia-atacante cabeceou forte. A bola passou tirando tinta da trave.

De tanto insistir, o time mandante abriu o placar aos 42 minutos. Mazinho tocou para Velicka, que conseguiu uma linda finta em Bruno Silva. Na hora do arremate, a bola bateu em Jaime e matou o goleiro Julio Cesar.

O segundo tempo foi mais disputado e com lances de muita força no meio de campo. A primeira oportunidade foi do Oeste. Aos oito minutos, Gabriel Vasconcelos fintou Bruno Silva e chutou forte de fora da área, levando perigo. A primeira vez que Julio Cesar precisou trabalhar, porém, foi aos 25 minutos. Kauê tinha acabado de entrar e quis mostrar serviço. Deixou o marcador para trás e chutou forte, mas o camisa 1 estava bem posicionado e defendeu.

A única chance de empatar do Santa Cruz apareceu aos 33 minutos. Depois de cobrança de falta, Júlio Sheik ajeitou para trás e Derley ficou de frente para o gol. O volante pegou muito embaixo da bola e isolou.

O time de Pernambuco foi para o tudo ou nada e em um escanteio aos 46 minutos, o goleiro Julio Cesar foi para a área. Depois de um cruzamento mal feito, a defesa do Oeste afastou e Fernando Aguiar chutou atrás do meio de campo e fez o segundo gol.

O Oeste volta a campo apenas no próximo sábado, às 19 horas, para enfrentar o Vila Nova, novamente na Arena Barueri, em Barueri. O Santa Cruz vai receber o Brasil-RS no estádio do Arruda, no Recife, na sexta-feira, às 19h15. As partidas serão válidas pela 12.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 0 SANTA CRUZ

OESTE – Rodolfo; Daniel Borges, Joílson, Leandro Amaro e Guilherme Romão (Willian Cordeiro); William Mathias, Betinho, Mazinho e Velicka (Fernando Aguiar); Gabriel Vasconcelos (Kauê) e Danielzinho. Técnico: Roberto Cavalo.

SANTA CRUZ – Julio Cesar; Gabriel Vallés, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, Derley e João Paulo (Facundo Parra); Augusto (Júlio Sheik), Wiliam Barbio (André Luís) e Ricardo Bueno. Técnico: Adriano Teixeira.

GOLS – Velicka, aos 42 minutos do primeiro tempo; Fernando Aguiar, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Betinho e Guilherme Romão (Oeste); Jaime (Santa Cruz).

ÁRBITRO – Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

RENDA – R$ 13.980,00.

PÚBLICO – 1.790 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).