Com um a mais, reservas do Santos sofrem para empatar com lanterna Atlético-GO

Mesmo com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, os reservas do Santos sofreram para conseguir empatar por 1 a 1 com o lanterna Atlético Goianiense, neste sábado, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto as equipes estavam em igualdade de condições, o time goianiense foi melhor e terminou o primeiro tempo com a vantagem de 1 a 0. No entanto, o meia Jorginho foi expulso no início da etapa final e possibilitou o empate da equipe visitante.

O resultado levou o Santos para a quarta colocação, com 17 pontos. O time goianiense continua em último, com sete. O time paulista agora se concentra para o duelo contra o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, em Curitiba, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

De olho nesta partida pelo torneio continental, o técnico Levir Culpi optou por poupar oito de seus titulares. Apenas o goleiro Vanderlei, o zagueiro David Braz e o centroavante Kayke começaram em campo. O meia Lucas Lima entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Vitor Bueno, que se machucou.

Mas também não conseguiu mudar o panorama da partida, bastante fraca tecnicamente. O gol do Atlético Goianiense saiu logo aos 12 minutos do primeiro tempo. O Santos, com a zaga completamente desentrosada, viu Everaldo lançar para Breno Lopes no lado direito. Vanderlei saiu atabalhoado e cometeu pênalti.

Everaldo foi para a cobrança, mas Vanderlei voou no canto direito para fazer a defesa. A bola ainda tocou na trave e deu rebote. Andrigo foi mais rápido do que a zaga santista e empurrou a bola para as redes.

No segundo tempo, o Santos ainda ficou com um jogador a mais em campo após a expulsão do meia Jorginho, do Atlético Goianiense. O jogador já tinha cartão amarelo e cometeu falta dura no colombiano Vladimir Hernández. Levir Culpi demorou 10 minutos para mexer, mas trocou o zagueiro Fabián Nogueira pelo atacante Thiago Ribeiro.

O Atlético Goianiense tentou se fechar atrás e foi punido. Em uma saída de bola errada pelo lado esquerdo, Lucas Lima roubou a bola e tocou para Thiago Maia, que havia substituído Alisson na volta do intervalo. O volante ajeitou e mandou uma bomba no meio do gol. O goleiro Felipe, mal posicionado, aceitou.

O Santos seguiu ocupando o ataque, mas sem muita organização para definir a partida. Chegou a pressionar bastante, mas o Atlético Goianiense conseguiu segurar o empate.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 SANTOS

ATLÉTICO-GO – Felipe Garcia; Eduardo (Jonathan), Roger Carvalho, Marcão e Bruno Pacheco; Marcão Silva, Andrigo (Abuda), Jorginho, Luiz Fernando e Breno Lopes (Diego Rosa); Everaldo. Técnico: Doriva.

SANTOS – Vanderlei; Daniel Guedes, Fabián Nogueira (Thiago Ribeiro), David Braz e Caju; Alison (Thiago Maia), Yuri e Vitor Bueno (Lucas Lima); Vladimir Hernández, Kayke e Arthur Gomes. Técnico: Levir Culpi.

GOLS – Andrigo, aos 12 minutos do primeiro tempo; Thiago Maia, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcão Silva e Bruno Pacheco (Atlético-GO); Thiago Maia (Santos).

CARTÃO VERMELHO – Jorginho (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).