Suspenso salário de 252 servidores que não se recadastraram no censo do Estado

Lista foi publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (30)

1 JUL 2017 – Por MARESSA MENDONÇA – 10h:55 – Correio do Estado

Total de 252 servidores estaduais tiveram a folha de pagamento suspensa depois do resultado do Censo Cadastral Previdenciário, em Mato Grosso do Sul. Com essa medida, o governo espera economizar R$ 3,5 milhões.

A lista com nome dos funcionários foi publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (30). Dos 252 nomes, 24 aposentados e 32 pensionistas tiveram o pagamento suspenso definitivamente.

Outros 196 segurados ativos são servidores afastados por motivos, como licença para tratar de interesse particular; licença para acompanhamento de cônjuge; vacância por posse em cargo inacumulável; e bloqueio por processo administrativo.

De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, o objetivo do Censo é identificar possíveis irregularidades. “Com o desligamento definitivo desses aposentados e pensionistas que não compareceram no período de 12 meses para fazer o recadastramento, o Estado fará uma economia de R$ 3,5 milhões ao ano”declarou.

O CENSO

Em abril do ano passado, 59.095 servidores do estado foram convocados para realizar o recenseamento, sendo 36.834 mil ativos, 18.275 aposentados e 3.986 pensionistas.