Homem deixa esposa para fugir de ataque e mulher é ferida com facão

Caso foi registrado na noite de ontem, no município de Anastácio

2 JUL 2017 – Por RENAN NUCCI – 08h:53 – Correio do Estado

Aedes Barbosa Echeverria, 38 anos, e Anadir Matias de Queiroz, 36 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite de ontem, no município de Anastácio. Eles são suspeitos de golpear com facão uma mulher de 44 anos moradora na Avenida Manoel Murtinho, no Centro da Cidade.

Consta no registro policial que, por volta das 22 horas, o casal invadiu a residência da vítima para atacar o marido dela, entretanto, o homem fugiu deixando a esposa sozinha com os autores. Ela sofreu ferimentos na mão esquerda, ombro direito e rosto, supostamente causados pelos golpes com facão.

A PM foi acionada e, chegando ao local, avistou Aedes e Anadir escondidos em uma matagal no terreno vizinho. Durante a prisão, Aedes alegou que apenas reagiu para defender sua mulher de suposto ataque da vítima. A ferida foi socorrida e levada para o Pronto Socorro de Aquidauana, e os autores para a Delegacia de Polícia Civil.