Campo Grande amanheceu com temperatura baixa de 14 graus. O clima seco continuará predominando, o sol aparece durante todo o dia e a máxima não passará dos 25 graus, o mesmo ocorrendo nos municípios de Três Lagoas e Dourados. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar continuará baixa, valendo a indicação de ingestão de muita água para manter a hidratação, além do alerta de queimadas em algumas regiões