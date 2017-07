Durante venda de carro homem cai em emboscada e quase é morto

2 JUL 2017 – Por RENAN NUCCI – 09h:15 – Correio do Estado

Homem de 24 anos escapou por pouco de emboscada armada durante venda de carro na noite de sábado, no município de Fátima do Sul. A vítima e a amiga foram atraídas por falso comprador que teria demonstrado interesse no veículo. Durante negociação, os dois acabaram cercados por atirador em uma moto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz disse que havia postado fotos do veículo para vendas na internet e que, por volta das 21 horas, recebeu ligação de uma pessoa identificada apenas como “Morte”, que seria moradora em Dourados e tinha interesse em ver o automóvel. Eles combinaram de se encontrarem na rotatória da orla.

Chegando ao local, o homem, acompanhado da amiga, foram recebidas por “Morte” que conversou um pouco com eles e passou a se afastar de maneira suspeita enquanto uma moto se aproximava. O motocilista chegou perto e ordenou que o garupa atirasse no dono do carro, momento em que ele e a amiga correram.

Ele foi perseguido pelos autor e chegou a ser alvo, de fato, de um disparo, mas não foi atingido. Os ocupantes da moto foram identificados como Tiago XT e Pequeno, e fugiram, assim como “Morte”. A vítima relatou que caiu em uma emboscada supostamente armada por Tiago, com quem tem rixa por causa de uma mulher. O caso é investigado.