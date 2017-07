Pia Fraus traz espetáculo “Bichos do Brasil” para o FIB no dia 29

Campo Grande (MS) – O grupo paulistano Pia Fraus, que trabalha com o conceito de teatro sem fronteiras, traz para a 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito o espetáculo “Bichos do Brasil”. O grupo pesquisa a integração cênica do teatro de animação com outras linguagens, tais como o teatro, a dança, o teatro de máscaras, o teatro de bonecos, o circo e as artes plásticas.

O nome do grupo, Pia Fraus, vem do latim e significa “uma mentira contada com boas intenções”. Da diversidade de formação de seus componentes (teatro, dança, teatro de bonecos e de máscaras, circo e artes plásticas) surgiu a linha de trabalho da companhia: desenvolver uma linguagem que aprimorasse dramaticamente cada uma destas áreas e as integrasse, consolidando um repertório com características muito particulares, buscando o aprofundamento, pesquisa e a integração dos recursos do teatro de animação aos de outras linguagens. A não-linearidade, o pouco uso da palavra, a força nas imagens, a relação boneco-ator são os elementos que caracterizam os trabalhos da companhia.

Bichos do Brasil é um espetáculo que busca retratar a riqueza da fauna brasileira por meio de recursos plásticos, sonoros e coreográficos. Pautado nos bonecos, na música e na coreografia, procura criar o ambiente da mata sem exigir um comportamento humano de seus personagens.

O espetáculo é composto por uma sucessão de 15 esquetes que retratam o cotidiano dos animais numa selva tropical. “Bichos do Brasil” é um resgate para que não ocorra a extinção de nossos animais, dentro do imaginário popular, que tanta influência exercem como fonte inspiradora dos mitos populares brasileiros.

A trilha sonora composta especialmente para o espetáculo faz uso de diversos ritmos brasileiros como o Forró, Frevo, Bossa Nova, Samba, Maracatu. Sem uso de texto,três atores e mais de cinquenta bonecos feitos a partir de materiais naturais, que ganham novo tratamento e cores diversas, buscando dar uma abordagem contemporânea a elementos rústicos e bonecos infláveis gigantes, promovem a retomada da Pia Fraus às suas origens: tornar contemporâneo os elementos da Cultura Popular Brasileira.

O espetáculo estreou em 2002 e já foi apresentado em 11 países (Argentina, Espanha, EUA, Venezuela, Bolívia, Itália, Colômbia, Chile, Holanda, Bélgica e Timor Leste) e em diversos Estados brasileiros, tendo realizado até hoje mais de mil apresentações. A duração é de 50 minutos, com autoria de Beto Andretta e Beto Lima, direção de Beto Andretta, Beto Lima e Hugo Possolo. No elenco: Cristiano Bacelar, David Caldas, Fernanda Santana e Flora Bastos.

Nos seus 35 anos de existência, a Pia Fraus produziu dezenas de espetáculos, apresentando-se em 23 países diferentes nos principais festivais nacionais e internacionais de teatro. O grupo está pela segunda fez em Bonito, tendo participado do FIB em 2009, em sua 10ª edição.

Um dos idealizadores do grupo, Beto Andretta, afirma ser a cidade de Bonito o lugar ideal para a encenação do espetáculo Bichos do Brasil. “Bonito é belíssima, tem preocupação com a preservação da natureza, tem uma relação com a natureza que é ideal. Queremos mostrar com o espetáculo que dá pra ter agricultura, pecuária e natureza, é possível a convivência pacífica das necessidades humanas com a preservação do meio ambiente. Bonito é um dos lugares mais agradáveis do País e dos mais preservados, é um lugar iluminado, com pessoas simpáticas, para nós é uma felicidade participar deste Festival”.

O espetáculo Bichos do Brasil, da Companhia Pia Fraus, será encenado no dia 29 de julho, às 19 horas, na Praça da Liberdade, durante o Festival de Inverno de Bonito. Não perca este espetáculo com classificação livre, diversão para toda a família!