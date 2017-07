Fundação de Turismo de MS traz novidades na programação do Festival de Inverno de Bonito

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 25 visualizações

Campo Grande (MS) – Com shows nacionais e regionais para aquecer e agitar Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito é a opção para quem quer uma boa programação em julho. Este ano será a 18 ª edição do evento, que reúne turistas de diversas partes do mundo.

Durante quatro dias, Bonito será palco de múltiplas manifestações culturais em um dos maiores eventos da Região Sudoeste do Estado, o Festival de Inverno de Bonito (FIB), que acontece entre os dias 27 e 30 de julho. Este ano o festival traz novidades e diversas atrações como apresentação de teatro, cinema, artes, dança, fotografia, gastronomia, oficinas, artesanato, literatura, música e uma programação especial para as crianças. O evento é realizado pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e da Prefeitura de Bonito.

Consolidado como destino de natureza nos segmentos de Ecoturismo e Aventura, o município atrai turistas nacionais e internacionais o ano todo e o número de visitantes aumenta durante o evento. Pensando nisso, a Fundtur-MS está organizando diversas ações para potencializar o setor turístico e garantir o Turismo Responsável e Proteção à Infância.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, o Festival de Inverno é um dos eventos mais importantes para a geração de fluxo turístico para o estado. “Além de ser um evento cultural ele reforça todas as manifestações, desde o artesanato, a música e a gastronomia. Festival está com uma programação muito interessante que valoriza a cultura, os artistas sul-mato-grossenses e com uma novidade este ano: a Mostra Gastronômica”, destacou.

A Mostra Gastronômica do Festival de Inverno de Bonito tem o objetivo de valorizar a gastronomia local e sua relevância no patrimônio cultural. Realizada pela Fundação de Turismo, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel, a mostra também vai estimular os visitantes a apreciar e consumir os produtos nos estabelecimentos, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do município.

Os estabelecimentos participantes, como restaurantes, bares e lanchonetes oferecerão no cardápio alguns pratos que reforçam a identidade cultural do município. Através de voto popular, será escolhido o prato que representará o Festival de Inverno de Bonito de 2017. A entrega dos troféus será feita aos 1º, 2º, 3º lugares de acordo com a maior pontuação alcançada até dia 30/07, às 19hs, data do encerramento da mostra.

Quem pretende participar deve entrar em contato com a Abrasel de Bonito, no telefone (67) 99224-7923. Vinte estabelecimentos já confirmaram a participação no evento.

Turismo Sustentável e Infância

O Turismo Sustentável e Infância ganhará um espaço especial na cidade. Serão realizadas várias atividades com foco no Turismo Responsável e Proteção à Infância e as ações começam antecipadamente, no dia 24 de julho. Neste processo estão três princípios básicos: turismo sustentável, responsabilidade social das empresas e proteção integral da criança e do adolescente. O objetivo principal é a prevenção e enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do turismo.

O assunto também será pauta no Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres, que será realizado no Sebrae, no dia 28, a partir das 8h.

Conforme a gestora de ações sociais da Fundação de Turismo, membro da Comissão Intersetorial e Conselheira do Conselho Estadual da Criança (Cedca), Tânia Regina Comerlato, os profissionais do trade turístico de Mato Grosso do Sul devem firmar compromisso com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, no sentido de prevenir as violações de direitos dos mesmos em seus equipamentos.

Entre as ações também estão previstas sensibilização, panfletagens, roda de conversa e palestras, todas realizadas pela Fundtur juntamente com a Subsecretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. A proposta é difundir a questão sustentável na proteção da infância no turismo, sensibilizar os prestadores de serviços turísticos e a sociedade em geral para se engajarem na causa e denunciarem os casos.

Denúncia

A Fundtur reforça que há vários canais que podem ser utilizados para casos de denúncias, como o telefone 0800-647-1323 ou o Disque 100, serviço de atendimento telefônico gratuito, sigiloso e que funciona 24h todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100. As denúncias também podem ser feitas na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e os Conselhos Tutelares. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido, quando solicitado pelo demandante.

Raquel dos Passos – Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)