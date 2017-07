CINEfoot – Festival de Cinema de Futebol 2017

ROLOU A BOLA! INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 8ª EDIÇÃO DO CINEFOOT

Estão abertas as inscrições para o 8˚CINEfoot – Festival de Cinema de Futebol. O festival recebe inscrições de curtas e longas-metragens que tenham como abordagem principal o tema “FUTEBOL”. Serão aceitos trabalhos produzidos em qualquer suporte ou gênero e não há restrições quanto ao ano de realização da obra.

O 8˚CINEFOOT abre as inscrições nesta segunda-feira, dia 3 de julho, para celebrar o centenário do grande João Saldanha, nosso homenageado em 2017. Ou seja, o lançamento da nossa convocatória nesta data especialíssima já é um tributo ao João Sem Medo, que falava a língua do povo e era anunciado nas transmissões esportivas como “o comentarista que o Brasil inteiro consagrou!!!”

Ao longo da sua trajetória, o CINEfoot já levou às telas brasileiras mais de 300 títulos, transformando-se na principal plataforma de exibição da cinematografia de futebol no Brasil e na América Latina.

O CINEfoot mantém uma importante parceria com os principais festivais de cinema de futebol do mundo e é o único do Brasil que integra o seleto circuito de festivais de cinema de esportes da FICTS- Federation Internationale Cinema Television Sports, com sede em Milão.

As inscrições para as Mostras Competitivas podem ser efetuadas até 28 de agosto de 2017, através do site: www.cinefoot.org.

As inscrições para o 8˚ CINEFOOT estão abertas até 28/8. Estamos, a partir de hoje, convocando as “Feras do Saldanha”. Salve João Saldanha!

O 8º CINEfoot acontece em novembro, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

O CINEfoot é o primeiro festival de cinema do continente latino-americano dedicado à promoção e exibição de filmes de futebol. Sua programação inclui mostras competitivas internacionais, mostras especiais, debates, homenagens, dentre outras atividades.

O CINEfoot renova a cada ano a sua missão de oferecer uma programação altamente diversificada de filmes de futebol capaz de atrair uma legião de admiradores para as suas sessões e formando novas plateias para vivenciarem a magia do cinema e a emoção do futebol juntas num festival único do Brasil.

