Hospital Auxiliadora participa do evento “Dia do Cooperar”

A equipe multidisciplinar do Hospital participou no último sábado, 01, da ação Dia “C”, Dia do Cooperar, Atitudes Simples Movem o Mundo, o evento contou com algumas instituições do município e foi organizado pela Unimed Três Lagoas, Sicred e Uniprime, com várias ações voltadas a saúde, orientações jurídicas, PROCON, Associação Comercial entre outras.

A equipe do hospital realizou aferição de pressão, teste de IMC (Índice de Massa Corpórea), e com apoio do Instituto do Câncer realizou orientação oncológica. Para uma das participantes da ação, Ana Regina Soares, foi um dia de cuidado com a saúde. “Achei muito interessante é muito bom para toda a comunidade que tem oportunidade de sempre estar cuidando da saúde”, disse.

A Missão do Hospital Auxiliadora é oferecer ações integradas de saúde a todos com excelência, garantindo um atendimento humanizado, inovador, autossustentável e orientado para o desenvolvimento do ensino e pesquisa.

Adriano Vialle

Galeria de Imagens: Divulgação