Ignácio de Loyola Brandão fala de seu processo de criação no Encontro com os escritores

O premiado escritor Ignácio de Loyola Brandão é o convidado da quinta edição da série “Encontro com os escritores”, no dia 5 de julho, para uma conversa sobre sua vida e obra e uma sessão de autógrafos. O evento é promovido pela Universidade do Livro, braço educacional da Fundação Editora da Unesp.

O encontro com Ignácio de Loyola Brandão terá a forma de um “bate-papo” mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, colunista da Folha de S.Paulo, e acontece na Praça da Sé, 108, 7º andar, em São Paulo. A proposta é que seja explorada a história criativa e editorial de Ignácio, abordando questões como sua formação como leitor, as influências intelectuais presentes em sua trajetória, seu processo de criação e escrita, sua avaliação do cenário editorial e livreiro contemporâneo, suas sugestões nessa área, entre outros temas e assuntos de acordo com a própria dinâmica da apresentação.

Encontro com Ignácio de Loyola Brandão

Data: 5 de julho de 2017

Horário: das 19h às 21h

Carga horária: 2 horas

Inscrições até: 05/07/2017, 15h30 ou enquanto houver vagas

Investimento: R$ 20,00

Local: Universidade do Livro – Praça da Sé, 108, 7º andar (esquina com rua Benjamim Constant) – São Paulo (SP)

