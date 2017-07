Leiturinha lança Guia do Livro Infantil para educadores

Publicação anual oferecerá curadoria de obras literárias complementares e de adoção ao ensino básico de forma gratuita para escolas de todo o Brasil

São Paulo, julho de 2016 – A Leiturinha, maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil acaba de lançar o Guia do Livro Infantil especialmente produzido para educadores. A criação do material visa contribuir para o acervo de obras literárias de professores e escolas brasileiras com o intuito de ampliar o conhecimento técnico e pedagógico acerca das inúmeras opções do mercado. Ao todo, 129 títulos compõem o catálogo que será enviado gratuitamente aos interessados e é dividido em 4 categorias diferentes para atender educadores de crianças que estão na faixa etária entre 3 e 10 anos.

Literatura de ciranda, também conhecida como conteúdo complementar educacional, são livros não obrigatórios em sala de aula, mas de extrema importância na evolução e desenvolvimento infantil. Além disso, pais e mães contam com a ajuda dos professores para incentivar a evolução dos pequenos também no ambiente familiar. O que poucos sabem é que as informações pedagógicas sobre esses materiais não estão facilmente acessíveis, o que dificulta a troca de conhecimento.

Em pesquisa realizada pela Leiturinha com professores de todo o Brasil, constatou-se que muitos dos profissionais não têm acesso à informações de qualidade sobre livros de ciranda e dependem do conhecimento pessoal para fazer as indicações. Além disso, a grande maioria afirma que encontram sugestões de livros para indicar em sala de aula na internet, mas que são informações extremamente rasas e sem direcionamento ao educador.

De acordo com o Rodolfo Reis, CEO e Cofundador da Leiturinha, o guia será um material completo e elaborado a partir de uma curadoria especializada e voltada para o educador. Ao receber o guia, o profissional poderá assinalar aqueles livros que mais lhe interessam e indicar às famílias com todas as informações necessárias para fazer a melhor escolha. Além disso, a escola também poderá utilizar as obras como livros de adoção, cuja leitura, diferentemente dos livros de ciranda, faz parte do plano de conteúdo das aulas.

“O grande objetivo do Guia é permitir que os educadores possam recomendar às famílias dos alunos os livros mais adequados para complementar as atividades escolares, enriquecer o momento de leitura em família ou até trabalhar conteúdo complementar em sala de aula”, afirma o CEO.



A distribuição do Guia do Livro Infantil é gratuita. Para os educadores interessados em receber o material, o cadastro deve ser feito pelo site: http://guiadolivroinfantil.com.br/



Sobre a Leiturinha

Criada em 2014, a Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, promovendo o hábito da leitura compartilhada para mais de 50 mil famílias, distribuídas em mais de 4.000 cidades brasileiras. A atuação da empresa se baseia no incentivo à leitura e na curadoria dos livros, para proporcionar experiências de aprendizado e diversão em família. Mensalmente cada assinante recebe em casa um kit contendo livros selecionados de acordo com a etapa de desenvolvimento de cada criança, uma carta pedagógica e outras surpresas, além do acesso gratuito à Biblioteca Digital – com mais de 1000 livros e vídeos. Para mais informações, acesse:www.leiturinha.com.br

