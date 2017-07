Genética Médica é tema de atividade de extensão na UFSCar

Oportunidade é voltada para estudantes das áreas da Saúde, Biológicas e Educação Especial e as inscrições podem ser feitas até 17 de julho

Entre os dias 3 e 17 de julho estão abertas as inscrições para a Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe) “Tópicos de Genética Médica”, ofertada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa é coordenada pela professora Débora Gusmão, do Departamento de Medicina (DMed) da UFSCar, e terá início no dia 10 de agosto.

O objetivo da Aciepe é ampliar a formação de estudantes e profissionais das áreas Biológicas, da Saúde e da Educação Especial, em relação à genética, revisando os principais conceitos da genética humana e médica a partir da constatação das suas implicações na prática clínica.

A atividade tem carga horária total de 60 horas e duração de quatro meses (10 de agosto a 30 de novembro). A ementa com as informações completas sobre a proposta pode ser acessada neste endereço http://bit.ly/2thSpBg.

São ofertadas 10 vagas para estudantes de graduação em Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Gerontologia, Educação Física, Psicologia, Educação Especial, Biologia e Biotecnologia. Os interessados devem enviar a ficha de inscrição (http://bit.ly/2tIwDtt) preenchida para o e-mail debora.gusmao@gmail.com até o dia 17 de julho. A seleção dos estudantes será baseada no histórico escolar do aluno.

O primeiro encontro será no dia 10 de agosto, às 17 horas, no Auditório do DMed, na área Norte do Campus São Carlos. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail debora.gusmao@gmail.com.

Ascom UFSCar