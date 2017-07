Como fazer seu filho aproveitar ao máximo as férias de julho

Intercalando bom sono, brincadeiras autônomas, tempo em família e atividades escolares descontraídas, o estudante passa a ter momentos relaxantes e construtivos

Que criança não espera brincar livremente e sem preocupações rotineiras no período de descanso escolar? Para que suas atividades não o entediem ou para que ele não passe o tempo utilizando apenas aparelhos eletrônicos, a participação dos pais no monitoramento das ações da criança pode fazer com que ela intercale o divertimento com outras atividades produtivas.

Segundo Marli Ramos, coordenadora da assessoria pedagógica do Sistema Anglo de Ensino, “férias é tempo de descansar, ter um bom sono, mas também brincar, seja nas plataformas digitais, seja com os amigos vizinhos ou na escola”, destaca. “O ideal é que haja equilíbrio entre esses diferentes tipos de lazer, mas não é uma tarefa simples, e a coordenação dos pais, mesmo que a distância, é fundamental”, destaca.

Mas, com o excesso de tempo livre, os pequenos sentem a necessidade de passar esse período não só com os amigos, como também aproveitar a ocasião em família, mesmo que os pais disponham de menos tempo do que no fim do ano. E, por mais que estejam trabalhando, é preciso atentar-se um pouco mais para a relação com os filhos agora.

Passeios culturais nos fins de semana como em museus, cinemas e teatros são formas de aproximar o convívio com os filhos de forma geral. Para tornar as atividades culturais mais interessantes, segundo Marli, “a criança tem de ser estimulada pelos pais, que devem mostrar os benefícios e envolvê-las”, diz.

Nos momentos em que os pais confiam as férias às escolas, devem estar cientes de que as instituições de ensino podem auxiliar com educadores capacitados para um lazer mais lúdico. Atividades que incentivam a criatividade e a coletividade, como desenhar, pintar e aprender a cozinhar, são formas que algumas escolas vêm oferecendo no período de férias e que contribuem na educação.

Mas seja em família, com os amigos e na escola, o intervalo entre os semestres de aula pode ajudar a recuperar o equilíbrio emocional, recarregar as energias e, quando possível, proporcionar momentos de aprendizado e enriquecimento cultural.

Sistema Anglo de Ensino (www.sistemaanglo.com.br) – Com mais de 65 anos de tradição, o Sistema Anglo de Ensino conta com uma rede de mais de 700 escolas conveniadas em todo o país, que totalizam mais de 300 mil alunos. Oferece material estruturado da Educação Infantil ao Pré-Vestibular e possui uma metodologia voltada ao desenvolvimento da autonomia de estudos dos alunos. A proposta do Sistema Anglo de Ensino oferece sólida formação de cultura geral e o desenvolvimento de habilidades voltadas à aplicação real dos conhecimentos. Ao final dos anos de escolaridade básica, essa proposta permite que os alunos ingressem nas melhores universidades do país através dos excelentes resultados nos vestibulares ou no ENEM. Desde 2010, o Anglo integra o portfólio de sistemas de ensino da Somos Educação.

Mira Comunicação

Afonso RIbeiro

Tel. (11) 4563-6004

afonso.ribeiro@miracomunica.com.br