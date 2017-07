Escola do Sesi de Três Lagoas reproduz castelo para incentivar alunos do fundamental a gostar de ler

Depois de concluir a leitura do livro “A princesa que não queria aprender a ler”, a turma do Pré II A da Escola do Sesi Três Lagoas viveu momentos mágicos ao chegar para a aula e se deparar com um castelo como o retratado na obra literária. A professora Eunice Teixeira Martins, a coordenadora Elisandra e a assistente de biblioteca, Luana Rodrigues de Oliveira, elaboraram o cenário do castelo, que foi decorado com motivos medievais.

Os pais foram avisados da atividade, e os alunos trouxeram almofadas e vieram fantasiados de príncipes e princesas. Luana se fantasiou de bobo da corte para recebe-los e realizou uma cotação de piadas para divertir as crianças. A turma, então, leu outros livros de contos da literatura infantil, deitados em suas almofadas, um momento de relaxamento e incentivo ao hábito da leitura. Na sequência, realizaram danças típicas com músicas que eram executadas nos castelos medievais. "Formar alunos leitores proficientes é o grande desafio para a escola. O caminho para tanto passa pela leitura prazerosa, pois com isso os alunos se sentem motivados a ler e vão se apropriando das características dos diversos gêneros textuais, ampliando seu repertório linguístico. O trabalho realizado pela professora Eunice em parceria com a assistente de biblioteca Luana foi muito criativo e encantador para os alunos contribuindo para a essa formação de leitores", avaliou a Diretora da Escola do Sesi de Três Lagoas, Zuleica Alves Guimarães. "O livro que trabalhamos conta a história da pequena princesa Rosa, que adorava andar de cavalo e cantar pelo jardim do palácio, mas não queria saber dos livros. Porém, um dia, em um encontro com a bruxa Serpentina, que a aprisionou em uma caverna, Rosa aprendeu da maneira mais difícil a importância de se saber ler. A literatura infantil é um caminho que leva o aluno a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa e foi o que procuramos trazer par nossos alunos com esse trabalho", emendou a professora Eunice. Para os alunos, a aula no castelo foi um momento de alegria. "Gostei muito das piadas contadas pelo Bobo da Corte, eu dei muitas risadas", disse João Lucas Ramires de Souza. "Achei muito lindo o castelo, as danças e as piadas também foi muito legal", afirmou Sofia Soares Costa. "Gostei de ler os livros deitado nas almofadas", comentou Leonardo Coutinho Colino. Para Isadora de Campos Araújo, o momento mais legal da atividade foi a hora da dança. "A parte que eu mais gostei foi a hora do baile", disse.