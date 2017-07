Gestor de Matrículas e Escolar criado pela SEMEC é pioneiro e pode ser exemplo para a região

O gestor permitirá maior agilidade no momento de realizar a pré-matrícula e matrícula, haja vista que poderá ser acessado de qualquer lugar pelos pais

Com o intuito de melhorar o atendimento e impedir filas e noites perdidas em frentes às escolas, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e a equipe do Departamento de Administração Escolar, em parceria com o Departamento de Tecnologias, estão criando a Central de Matrículas Online e informatizando os dados escolares. Esse é um projeto previsto desde o início do ano e agora começa a tomar forma definitiva.

Nesse primeiro momento algumas escolas como, a “Gentil Rodrigues Montalvão”, “Maria de Lourdes” e o CEI “Lilian Márcia”, estão servindo de laboratório, haja vista que é um projeto piloto e pioneiro que ambiciona, ainda, criar o Boletim Online do Aluno e Diário Online do Professor.

Conforme a coordenadora da Administração Escolar, Neuraci Vasconcelos, além da otimização do tempo e inexistência de filas nas unidades, a pré-matrícula possibilitou o levantamento de demanda de vagas e mapeamento por bairro, permitindo, assim, o planejamento de vagas e abertura de novas salas de aula.

Para a mãe de aluno Andrea Marciliano, que está em busca de uma vaga para sua filha, esse novo sistema, assim que estiver funcionando plenamente, será uma grande ajuda. “Ele apenas funcionando na Central de Vagas já está sendo melhor, imagine quando permitir que no conforto da minha casa eu faça a matrícula do meu filho? Isso colabora muito para a não ter que ficar em filas, como vimos em outros anos”, ressaltou.

“A ideia é avançar, posteriormente, para um sistema que permita gerir todos os dados escolares que culminará com o Boletim Online e Diário Online do Professor”, ressaltou a secretária de Educação e Cultura, Maria Célia Medeiros, enfatizando ainda que todo o sistema foi feito pelo próprio setor de tecnologias da Prefeitura.

FERRAMENTAS DO SISTEMA

Até então o projeto estava apenas como um gestor de rotinas administrativas, porém com o avanço da programação, hoje é possível fazer o Cadastro e Pré-Matrícula do aluno na Rede Municipal de Ensino (REME), podendo ser feito em qualquer local informatizado e não somente na escola, porém como o sistema ainda está em teste, a pré-matrícula ainda está se concentrando na Central de Vagas da SEMEC.

Outra ferramenta é a gestão e alimentação do sistema pelo Departamento de Normas e Estatística, algo que permite gerenciar o ano letivo, planejamento e alimentar o sistema de vagas, cadastrar as escolas e as etapas de ensino oferecidas por ela, entre outras ferramentas.

A equipe do Departamento de Administração Escolar aponta ainda que, o sistema permite fazer a Designação para Escola, ou seja, visualiza onde há vagas disponíveis e realiza o direcionamento para essa. “Ficamos muito contentes com o entendimento pela equipe de programação que disse que se tratava de um desafio, de um Projeto Pioneiro que, no final estaríamos com um Programa Piloto que servirá de exemplo para outras prefeituras da região”, explicou Neuraci.

PRÓXIMAS ETAPAS

Agora, o ideal da SEMEC é realizar a mudança/migração do Sistema Manual para o Sistema Online de Administração Escolar, sendo que no mês de junho ocorreu a primeira pré-matrícula. “Após todos os testes do sistema e a migração dos dados, será possível que os pais realizem a matrículas de seus filhos em qualquer lugar da cidade, bastando apenas ter um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet. Até lá, vamos concentrar as ações de pré-matrícula na Central de Matrícula”, disse Maria Célia.

A secretária afirma ainda que a expectativa é que até a segunda quinzena do mês de novembro o sistema esteja totalmente alimentado com os dados necessários para que possam dar início as ações do Ano Letivo de 2018.