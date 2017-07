Impostômetro da ACSP atinge R$ 1,1 trilhão hoje às 20h50

São Paulo, 3 de julho de 2017. O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atinge hoje, às 20h50, a marca de R$ 1,1 trilhão. O valor corresponde ao total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano e será registrado 19 dias antes do que em 2016, sugerindo, assim, avanço da carga tributária de um ano para o outro.

“Mesmo com o País sofrendo os efeitos da recessão, a população brasileira continua sendo uma das que mais paga impostos em todo o mundo. Esperamos que as dificuldades do governo sejam resolvidas pelo lado dos gastos e não com qualquer tipo de aumento de tributos”, destaca Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

É importante lembrar que, diferentemente da arrecadação federal divulgada mensalmente, o Impostômetro abrange todos os tributos (federais, estaduais e municipais) e os valores são nominais, ou seja, não consideram o efeito inflacionário.

No portal www.impostometro.com.br é possível visualizar os valores arrecadados por período, estado, município e categoria (produção, circulação, renda, propriedade). O painel foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista. Outros municípios se espelharam na iniciativa e instalaram painéis, como Florianópolis, Guarulhos, Manaus, Rio de Janeiro e Brasília.

Sobre a ACSP: A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 122 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.

