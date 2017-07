Pedro Chaves garante R$ 1 milhão e quer levar curso de veterinária a Paranaíba

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) visitou neste final de semana o município de Paranaíba, que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo e Minas Gerais. O parlamentar se reuniu com o prefeito Ronaldo Miziara (PSDB) e vereadores na prefeitura, onde anunciou investimentos de R$ 1 milhão, fruto de emendas do parlamentar ao Orçamento da União, e recebeu novos pedidos de investimento, entre eles a instalação do curso de Medicina Veterinária no campus da Unidade Federal (UFMS).

“Já estão garantidos R$ 300 mil para o custeio da saúde, mais R$ 700 mil para a área de esporte. Em relação à Medicina Veterinária, já me adiantei e conversei com o Secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, Paulo Barone, que demonstrou disposição em nos ajudar, disponibilizando vagas para a contratação de professores, medida essencial para o funcionamento do curso. Agora, vou conversar com o reitor da UFMS, Marcelo Turine, para que sejam encaminhadas as providências necessárias. Este ano é difícil, mas o esforço é para que o curso esteja funcionando no primeiro semestre do ano que vem”, explicou o senador.

Fábrica – Pedro Chaves esteve presente à solenidade que marcou o início dos testes operacionais de fábrica da Latasa em Paranaíba. A unidade, pertencente ao Grupo Recicla BR, vai produzir a partir do segundo semestre, artefatos de alumínio a partir da reciclagem de latas de cervejas e refrigerantes.

“É um investimento de R$ 35 milhões que está gerando centenas de empregos diretos e indiretos. Ele é muito importante, não só pelos empregos e riquezas que produz, mas também por se tratar de um empreendimento focado na preservação ambiental”, afirmou o senador, ao conversar com os diretores da Latasa, Mario Fernandez e José Roberto do Canto.

Expopar – O senador participou também da abertura da Exposição Agropecuária de Paranaíba (Expopar). Ao lado do prefeito Miziara, da vice-governadora Rose Modesto, do presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, dos deputados estaduais Eduardo Rocha e Rinaldo Modesto, vereadores e a diretoria do Sindicato Rural, Pedro Chaves percorreu os estandes do evento.

“A exemplo do que aconteceu com outras exposições em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, a Expopar mostra a pujança da economia de Paranaíba, centrada na pecuária, uma prova de que o agronegócio é o segmento da economia que está fazendo o Brasil vencer a crise”, comentou o senador.

