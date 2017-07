Cruz Vermelha Brasileira lança Diretrizes Internacionais de Primeiros Socorros

A Cruz Vermelha Brasileira (CVB) lança, nesta semana, as Diretrizes Internacionais de Primeiros Socorros e Reanimação. As orientações que a instituição apresenta são uma referência para quem trabalha na área e também para aqueles que querem saber mais sobre a atividade que salva vidas.

Foram desenvolvidas a partir de práticas comprovadas, com base em evidências e pesquisas científicas, levando em conta as experiências das 190 Sociedades Nacionais que compõem a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O documento avalia e informa sobre a ciência por trás dos Primeiros Socorros e Reanimação, com o intuito de promover a harmonização da prática.

Os Primeiros Socorros estão entre os principais serviços prestados pela CVB. São considerados vitais para uma intervenção rápida e eficaz, reduzir lesões, atenuar o sofrimento e aumentar as chances de sobrevivência.

Para disseminar a prática, a instituição ministra cursos em diversas cidades do país. Além daqueles que acontecem nos endereços da CVB, há outros que são realizados nas empresas que têm interesse em ensinar as técnicas para seus funcionários.

Os cursos seguem as diretrizes do Centro de Referência Global de Primeiros Socorros da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, referência mundial no segmento, com sede em Paris. A cada ano, cerca de 14 milhões de pessoas são treinadas pelo conjunto das Sociedades Nacionais que compõem a Federação Internacional.

Para que mais pessoas tenham acesso aos procedimentos que salvam vidas, a CVB também lançou, recentemente, um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente através do Play Store ou do Apple Store. Através de vídeos didáticos de pequena duração, é possível saber o que deve ser feito em várias emergências. Acidente Vascular Cerebral, queimaduras, ferimentos com armas de fogo, crise epilética, choque elétrico, fratura e intoxicação com produtos químicos são algumas das opções.

A Cruz Vermelha Brasileira é uma das 190 Sociedades Nacionais que compõem o Movimento Internacional de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Fundada em 5 de dezembro de 1908, é constituída com bases nas Convenções de Genebra, das quais o Brasil é signatário. É uma associação civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, independente, declarada pelo governo brasileiro de utilidade pública internacional, de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde. Tem como missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, gênero e opinião política.

Jorge Velloso

Assessor de Imprensa

Pça. Cruz Vermelha,10.

Rio de Janeiro,RJ,Brasil

Telefone: (21) 2507 35 77 ramal 208

Celular : (21) 997 07 3000

e-mail: assessoriadeimprensa@cvb.org.br