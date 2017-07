POPULAÇÃO PODE ADQUIRIR PEÇAS DA FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS COM MAIS DE 60% DE DESCONTO  

Peças assimétricas, golas altas, cardigans, saias plissadas e top cropped são ícones da estação e estão presentes em looks diferenciados na feira referência em moda outono-inverno há 14 anos

Peças que eram vendidas por R$ 50,00 poderão ser encontradas por R$ 35,00. As de R$ 100,00 saem por R$ 80,00

Julho de 2017 – Depois de reunir 50 mil pessoas na Edição Família no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo, em maio, e outras 55 mil na Edição Namorados no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, no mês de junho, a Feira do Circuito das Malhas (www.feiradocircuitodasmalhas.com.br) volta à capital paulista. A Edição Grande Liquidação ocorre no mesmo Centro de Eventos São Luís entre os dias 7 e 16 de julho, com o objetivo de atrair pelo menos 60 mil visitantes. Os preços, que já chegavam em até 60% menores do que o varejo tradicional, estão ainda mais baixos. Peças que eram vendidas por R$ 50,00 poderão ser encontradas por R$ 35,00. As de R$ 100,00 saem por R$ 80,00. O evento é referência em moda outono-inverno há 14 anos.

A Edição Grande Liquidação é a última oportunidade para que os consumidores possam adquirir malhas, peças e acessórios diretamente de 90 fabricantes de moda feminina, masculina e infantil oriundas dos principais polos como Monte Sião, conhecida como a Capital Nacional do Tricô, e Jacutinga, reduto da moda fashion mineira. Há ainda expositores de Serra Negra e Águas de Lindóia, cidades do interior de São Paulo que também são referências no setor de malhas. Os produtos de lã e de couro, como os tradicionais casacos e jaquetas, por sua vez, são apresentados por fabricantes da Serra Gaúcha e do Paraná, polos da moda da região Sul do país.

DADOS DO MERCADO – Segundo estudo do IEMI Inteligência de Mercado, o varejo de vestuário e calçados movimenta em média R$ 180 bilhões anualmente. A participação dos artigos de inverno é de R$ 45 bilhões e o trimestre junho, julho e agosto representa 25% dessa receita. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), após dois anos de recessão (2015 e 2016), a indústria têxtil e de confecção aponta para recuperação em 2017. O faturamento do setor foi de R$ 129 bilhões (US$ 37 bilhões) em 2016, valor 1,5% menor que o de 2015 (R$ 131 bilhões ou US$ 39,3 bilhões). A perspectiva é de que o faturamento neste ano seja de R$ 135 bilhões (US$ 40,2 bilhões). Aumento de 4,6% no setor têxtil e o varejo de vestuário deverá crescer 2% – ambos comparados a 2016

TENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO– Peças assimétricas, golas altas, cardigans e saias plissadas são ícones da estação e estão presentes em looks diferenciados na Feira do Circuito das Malhas. Queridinhas das fashionistas, as top cropped também chamam a atenção dos visitantes, já que ganharam o status de objeto de desejo das mulheres antenadas em moda. Para completar o look, quem for à feira também poderá conferir lindos acessórios.

A Feira do Circuito das Malhas terá um posto de coleta de agasalhos em bom estado de conservação, que serão, posteriormente, distribuídos para famílias carentes assistidas por entidades filantrópicas. “Sempre quis fazer essa campanha, mas não conseguimos em anos anteriores. Certamente, muitos visitantes da feira têm, em seus guarda-roupas, peças de agasalho e calçados que não são mais utilizados, mas que poderão aquecer muitas vidas. Tudo o que for arrecadado nós entregaremos nas mãos de pessoas que saberão dar muito bem o destino final às peças”, argumenta a idealizadora e coordenadora da feira, Sonia Sodré. Parte da arrecadação da bilheteria será doada ao GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC).

SERVIÇO

FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS

De 7 a 16 de julho

Edição Grande Liquidação

Centro de Eventos São Luís, em São Paulo (Metrô Consolação)

Entrada pela Rua Luís Coelho, 323

Todos os dias, das 12h às 21h

Entrada: R$ 6,00 (pessoas acima de 60 anos e crianças até 12 anos não pagam entrada)

Estacionamento no local

Espaço reservado para alimentação e disponibilidade de carrinhos para seus pets

Pagamento: à vista, em dinheiro, cheque ou cartões de débito e crédito; parcelado, cheque ou cartões de crédito Visa e Mastercard

