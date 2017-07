Instituto NET Claro Embratel anuncia banda larga e capacitação para escolas municipais de Campo Grande

Programa Educonex@o chega à cidade, promovendo a formação de professores da REME em novas tecnologias de ensino

Campo Grande, 04 de julho de 2017 – O Instituto NET Claro Embratel anuncia o lançamento do programa Educonex@o em Campo Grande, que forma e capacita os professores para o uso das atuais tecnologias digitais em sala de aula e que resultam em novas formas de ensinar e aprender.

A iniciativa integra uma série de projetos da área de responsabilidade social das operadoras e também prevê a doação de pontos de internet banda larga e TV por assinatura para as escolas da rede municipal da cidade, que serão instalados conforme viabilidade técnica de cada endereço.

O Educonex@o conta com a parceria técnica do Instituto Crescer e da Secretaria Municipal de Educação. Com início previsto para 5 de julho, o curso para os educadores é realizado à distância e composto por quatro encontros presenciais de oito horas.

Neste projeto, mais de 60 professores terão a oportunidade de aprender a utilizar tecnologias digitais em práticas pedagógicas como interpretação e produção de diferentes tipos de textos, incluindo apresentações de slides e materiais para blogs, totalizando uma carga horária de 80 horas (32h presenciais, 4h de palestras e 44h de interações online.

A Secretaria de Educação poderá ainda escolher três temas, entre os disponíveis no Guia Crescer em Rede, para serem trabalhados com os professores ao longo do curso, como Redes Sociais, Educação na Nuvem, StopMotion (técnica de animação fotograma a fotograma), BlockCAD (programa para a criação de modelos em 3D).

“A parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande reforça o investimento realizado em projetos alinhados com os pilares da nossa plataforma institucional: a educação, a cultura e a cidadania. Por meio do Educonex@o os professores têm oportunidade de ampliar o repertório educacional”, Wanda Pereira, Diretora Regional da Unidade Residencial da Claro Brasil.

Além do Educonex@o, o Instituto NET Claro Embratel possui outras iniciativas como Campus Mobile, Programa Dupla Escola, Naves do Conhecimento entre outros, que podem ser encontrados no Relatório Social de 2016 do Instituto: https://www.institutoclaro.org.br/relatorio2016/index.html.

“A educação e a cidadania são os principais alicerces para o desenvolvimento da sociedade e a NET, Claro Embratel prestam serviços que contribuem diretamente na conquista deste resultado, além de serem empresas comprometidas com o avanço do Brasil. A nossa infraestrutura de redes conecta pessoas com o mundo todo, proporcionando o acesso ao conhecimento, que é um importante agente de transformação social”, explica Daniely Gomiero, Vice Presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel e responsável pela área de responsabilidade corporativa da Claro Brasil.

O Educonex@o é embasado nos 4 pilares da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura): aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Com abrangência nacional, o projeto está presente em 36 cidades e em 13 Estados. Entre os anos de 2011 e 2016, beneficiou mais de 1.030 escolas, 1.400 professores e 38.000 alunos.

Fonte: Contexto Midia Comunicação