SOS Mata Atlântica convida artistas de todo o Brasil para exposição multimídia com o tema “rios”

Podem participar artistas com produção fotográfica, digital, textos ou audiovisual

que expressem a relação das pessoas com os rios da Mata Atlântica



A Fundação SOS Mata Atlântica realiza até o dia 19 de julho, a convocatória “Expresse a sua relação com os rios da sua cidade”.

Serão selecionadas 22 obras que integrarão uma exposição artística organizada pela ONG, em parceria com o CaosArte/Multitude. A mostra está programada para a Semana do Rio Tietê, em setembro de 2017, e faz parte do projeto Observando os Rios, que monitora a qualidade da água de rios, córregos e nascentes de regiões de Mata Atlântica.

“Nosso objetivo é estimular a expressão das relações entre as pessoas e os rios de suas cidades. Cada um de nós tem uma ligação diferente com as águas e, por meio do olhar artístico e da sensibilidade, podemos dar voz aos rios que precisam da nossa atenção e engajamento”, diz Malu Ribeiro, especialista em Água da Fundação SOS Mata Atlântica.

As criações podem ser feitas em formato de ilustração, grafite, lambe-lambe, gif, foto ou vídeo e devem ser enviadas em formato digital pela plataforma multidao.co. Os trabalhos passarão por uma curadoria colaborativa que considera pontos como: adequação ao tema proposto; diversidade artística/cultural; diversidade de técnicas e propostas, além de diversidade de gênero, etnia e território (região).

Para mais informações e regulamento, acesse o site http://bit.ly/2qdTmYM

##

Sobre a SOS Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG brasileira que atua desde 1986 na proteção dessa que é a floresta mais ameaçada do país. A ONG realiza diversos projetos nas áreas de monitoramento e restauração da Mata Atlântica, proteção do mar e da costa, políticas públicas e melhorias das leis ambientais, educação ambiental, campanhas sobre o meio ambiente, apoio a reservas e unidades de conservação, dentre outros. Todas essas ações contribuem para a qualidade de vida, já que vivem na Mata Atlântica mais de 72% da população brasileira. Os projetos e campanhas da ONG dependem da ajuda de pessoas e empresas para continuar a existir. Saiba como você pode ajudar em www.sosma.org.br.

Para mapas interativos e gráficos sobre as áreas remanescentes de Mata Atlântica no país, acesse: http://aquitemmata.org.br

Sobre CaosArte/Multitude

A Multitude é uma produtora de arte e comunicação que cria e produz conteúdos criativos em rede. Desde de 2013, vem prestando serviço de design e produção cultural tendo já realizado exposições como Expo On the Abbey Road, Coincs pela cidade, Releituras Monalisa, Homenagem a Vinicius de Moraes na Fnac e produção executiva da Flip, Virada Cultural e eventos corporativos. É criadora do Festival Caosarte que une multi linguagens e temáticas da cidade para compor uma programação colaborativa com artistas de todo o Brasil. O festival foi vencedor do Prêmio Brasil Criativo 2016 na categoria arte digital e indicado como um dos melhores festivais pelo Guia da Folha de São Paulo, também em 2016.

Fonte: Máquina Cohn & Wolfe