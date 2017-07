Governo do Estado recupera estrada turística e garante acesso aos principais atrativos de Bonito

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 43 visualizações

Bonito (MS) – Patrulha mecanizada da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), com o apoio da prefeitura de Bonito e dos empresários, está praticamente reconstruindo a estrada turística que liga o centro da cidade às pousadas, hotéis e pesqueiros situados no entorno dos rios Formoso e Miranda. A alta temporada do turismo no maior destino de ecoturismo do Estado começa esta semana e o acesso aos empreendimentos era a maior reivindicação do trade.

“A manutenção da estrada que demanda aos nossos principais atrativos é fundamental para que possamos garantir a entrega dos produtos e também para a segurança de quem nos visita”, afirmou o presidente do Bonito Convention Visitors Bureau, Rodrigo Coinete. Ele destacou a iniciativa do Governo do Estado de recuperar o acesso rodoviário, lembrando que havia muita reclamação de turistas e empresas transportadoras pela má qualidade da estrada.

Coinete destacou também que a presença do governo na sustentação do turismo, garantindo a logística, seja rodoviária ou aérea, anima o setor, que aposta na recuperação do fluxo de visitantes no segundo semestre, depois de uma queda de 10% de janeiro a junho. “A maioria dos atrativos de Bonito fica situada na área rural e o acesso é de suma importância para garantir um bom serviço”, citou, observando que o turismo emprega 50% da mão de obra local.

Roteiro mais visitado

A estrada turística, que chega à antiga Ilha do Padre, está sendo totalmente remodelada pela Agesul, com alargamento da pista, encascalhamento e colocação de tubulões em áreas úmidas, que dificultavam o acesso devido aos atoleiros em período de chuvas. O serviço está sendo executado por uma patrulha composta de cinco máquinas e nove caminhões, além de equipamentos da prefeitura. Em alta temporada, passa por ali uma média de 500 carros/dia.

“Esta parceria do governo com o município está resolvendo um problema antigo de Bonito, que era recuperar a estrada turística de forma definitiva, evitando interrupção de tráfego e transtornos ao turista”, comentou o secretário municipal de Turismo, Augusto Barbosa Mariano. Ele disse que o roteiro das águas, para contemplação, passeios de bote, trilhas, mergulho e outras atividades, é o mais visitado, depois da Gruta do Lago Azul.

Apoio dos empresários

O recapeamento e alargamento da estrada em toda sua extensão, de 28 quilômetros, conta com o apoio dos donos dos empreendimentos situados no entorno da via. Eles estão contribuindo com a compra de tubos para os serviços de drenagem e ainda com a alimentação e logística dos operários. Cristian Reis, do Porto da Ilha Park (antiga Ilha do Padre), acompanha a obra e está entusiasmado com o novo visual do acesso, que tinha uma pista muito estreita.

“Nós empresários nos sentimos também na obrigação de ajudar e nos mobilizamos para isso”, frisou. Outro empresário, Rogério Belini, dono de um pesqueiro, fala com entusiasmo: “a gente está vendo o serviço render e essa estrada será um diferencial, pois sempre faziam remendos e há mais de 30 anos não era recuperada de fato”. O sitiante Nicolas Ricaldes, 70, nascido na região, afirma que “nunca na vida mexeram nessa estrada como agora”.

A obra foi vistoriada no último fim da semana pelo prefeito de Bonito, Odilson Soares, e pelo coordenador regional do governo estadual, Gérson Prata, acompanhados dos vereadores Maria Lúcia Miranda (presidente da Câmara) e Edinaldo Gregório Dias (Pantera).

Texto e fotos: Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)