Centro Cultural oferece oficina gratuita de dança “Estudos para o Corpo Contemporâneo”

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está com inscrições abertas para a oficina gratuita de dança “Estudos para o Corpo Contemporâneo”, direcionada para pessoas de 18 a 40 anos com experiência em trabalho corporal. O curso é ministrado pelo professor e bailarino João Paulo Gross entre os dias 11 a 15 de julho, das 18h às 22h e no sábado das 14h às 18h no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A oficina visa oferecer um olhar sobre a relação entre corpo e suas aplicações espaciais, contextualizando-o numa abordagem técnica, noções de peso, eixo, impulso e fluxo. Este olhar conjuga três pontos, a saber: um investimento no trabalho de chão, a relação do corpo no espaço junto aos princípios da consciência do movimento e a experimentação das qualidades dinâmicas do movimento trazendo à tona a percepção das sensações para a preparação cênica e física.

Utilizando o trabalho de conscientização do movimento, proporciona ao bailarino uma maior percepção das estruturas óssea e muscular, bem como o funcionamento das articulações – elementos fundamentais para a consciência do movimento. Como resultado, e guiado pelo movimento, o aluno apropria de seu território, o corpo, reconhecendo-o dentro de um saber próprio, investigando dança contemporânea.

João Paulo Gross atualmente mora em Goiânia (GO) e é coreógrafo, bailarino, professor de movimento e membro do Conselho Internacional de Dança (CID). Bacharel em Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), formado pela Escola Angel Vianna (curso técnico em Dança Contemporânea), professor Licenciado Fletcher Pilates®, atualmente cursa a formação avançada em Pilates pela Physio Pilates® – Polestar Education.

Trabalhou com os coreógrafos Marisa Martín (Grupo Ribalta/RJ), Duda Maia (Trupe do Passo/RJ), Márcia Rubin/RJ, Regina Miranda/RJ, Rui Moreira/MG e Henrique Rodovalho/GO. Foi bailarino e pesquisador de movimento da Staccato/Paulo Caldas (2004-2009) dançando os espetáculos: Filme, Fragmento para Coreografismos 2, Quinteto e Pas Deux. Ministrou aulas de dança contemporânea no Centro de Movimento Deborah Colker/RJ/2006, trabalhou como professor substituto de Técnica Corporal, Roteiros e Improvisações, Contatos e Apoios, Estágio Coreográfico (roteiro, montagem, interpretação) no Bacharelado em Dança/ UFRJ/2007/2008, atuou como professor de dança contemporânea para o Grupo Quasar Jovem/ Goiânia/2011/2012 além de ministrar oficinas em diversos festivais e mostras no Brasil.

Serviço

Os interessados deverão encaminhar e-mail para centrocultural.jog@gmail.com contendo as seguintes informações: Nome completo, RG, CPF, idade, endereço e celular.

A oficina terá certificado e as vagas são limitadas, os nomes dos inscritos serão veiculados no site. O Centro Cultural está localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.

Contato para a Imprensa:

João Paulo Gross: (62) 98121-5940 ou acesse o site.

Jefferson Benicio – Centro Cultural José Octávio Guizzo

Foto: Divulgação