Shoppings da BRMalls trazem atração inédita de Carros 3 da Disney.Pixar para o Rio de Janeiro

NorteShopping, Plaza Shopping Niterói e Shopping Tijuca recebem circuito aberto ao público inspirado no mundo de CARROS 3 da Disney.Pixar

O mundo de Carros 3, da Disney.Pixar, tomará conta do NorteShopping, Plaza Shopping Niterói e Shopping Tijuca em comemoração ao lançamento da nova animação da Disney.Pixar, Carros 3, dia 13 de julho nos cinemas brasileiros. A nova atração gratuita para divertir as famílias da região ficará nas Praças de Eventos dos shoppings entre julho e agosto. No evento, inspirado no novo filme, o público poderá vivenciar um pouco da aventura do mundo das corridas.

Em uma área com cerca de 100m², meninos e meninas poderão treinar por um circuito especial que os levará até uma grande corrida final de autorama. As etapas de treinamento incluem um circuito de argolas e condicionamento físico dos motoristas-mirins em bicicletas especiais. A energia produzida pelos ciclistas acenderá um painel de luz quando o treinamento estiver concluído.

Em seguida, os participantes vestirão jalecos de mecânico para cuidar dos carros, onde terão experiências como rosquear as porcas para prender o pneu, parafusar e encaixar as porcas e parafusos, ligar a bateria ao conectar os fios e fazer o balanceamento de pneus (calibragem). A atração também conta com videogame da animação tema do evento, Carros 3, da Disney-Pixar.

Um pódio para toda a família se divertir estará na parte externa do evento. Trazendo tecnologia e inovação, os pais poderão fazer o download do aplicativo Disney Scan em seus smartphones e, junto ao backdrop especial da atração para fotos, os personagens Relâmpago McQueen e sua jovem treinadora Cruz Ramirez aparecerão nas imagens por meio de realidade aumentada, para deixar os registros fotográficos de lembrança ainda mais divertidos.

O evento tem entrada gratuita e é aberto a todo público. No NorteShopping, a atração inédita ficará na Praça de Eventos (1º piso) até 6 de agosto. No Plaza Shopping Niterói, os pequenos poderão brincar até 8 de agosto na Praça de Eventos (1º piso). Já no Shopping Tijuca, a criançada poderá aproveitar na Praça de Eventos do piso L0 até o dia 5 de agosto.

SERVIÇO

CARROS 3

Evento gratuito

NorteShopping

Data: 12 de julho a 6 de agosto

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h

Local: Praça de Eventos – 1º piso

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi – Rio de Janeiro. Telefone: (21) 3315-4300

Plaza Shopping Niterói

Data: 7 de julho a 8 de agosto

Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h

Local: Praça de Eventos – 1º piso

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 8, Centro – Niterói. Telefone: (21) 2621-9400

Shopping Tijuca

Data: 5 de julho a 5 de agosto

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h

Local: Praça de Eventos – Piso L0

Endereço: Avenida Maracanã, 987, Tijuca – Rio de Janeiro. Telefone: (21) 3094-6605

Fonte: Máquina Cohn & Wolfe