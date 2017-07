Hotéis devem pagar direitos autorais pela disponibilização de músicas nos quartos, mesmo decorrentes da transmissão por serviços de assinatura

Mais uma vez, o valor da música e de seus autores foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Os ministros desse tribunal definiram ser legítima a cobrança dos direitos autorais de execução pública musical pela disponibilização de televisores nos quartos de hotéis, mesmo que estes estejam transmitindo programação musical proveniente da transmissão de programação de TVs por assinatura. A recente decisão, relativa ao recurso movido pelo Ecad contra o Indaiá Park Hotel (Hotel W. Dias LTDA), ratifica a existência de execução pública musical quando há disponibilização de conteúdo audiovisual nos quartos e reforma decisão anterior, confirmando a inexistência de bis in idem , ou seja, não há que se confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois trata-se de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel); e (ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Daí porque não há que se falar, em tais casos, na ocorrência de bis in idem .

Os ministros do STJ determinaram o pagamento imediato das mensalidades devidas ao Ecad. Na ação, o Indaiá Park Hotel alegava que a operadora de TV por assinatura contratada já fazia o pagamento de direitos de execução pública musical decorrente da transmissão da programação por ela veiculada e, portanto, o hotel não precisaria realizar novo pagamento. No entanto, a retransmissão da programação de TV pelo estabelecimento configura uma nova utilização das obras musicais tal como previsto pela Lei de direitos autorais e, portanto, o hotel deve pagar a retribuição autoral para que esteja autorizado a disponibilizar música para seus hóspedes através de aparelhos de rádio e televisão. Em novembro do ano passado, a 4ª Turma do STJ já havia decidido pela obrigatoriedade do pagamento da retribuição autoral pelas músicas tocadas em quartos de hotéis em ação contra um hotel de Santa Catarina.

Sobre a retribuição autoral a ser paga aos autores



A cobrança de direitos autorais aos hotéis baseia-se na prerrogativa legal – artigo 68, parágrafo 3º – Lei 9.610/98 – de que todo local de frequência coletiva que utilize música publicamente (através de rádio ou aparelhos de TV) deve pagar direitos autorais ao Ecad. Os hotéis são considerados locais de frequência coletiva, estendendo essa definição a todos os ambientes do hotel, inclusive aos quartos, exceto quando os mesmos são usados como moradia permanente. Os quartos de hotel, apesar de serem ocupados de maneira individual pelos hóspedes, são utilizados por diversas pessoas no decorrer de uma temporada. Entende-se que a música disponibilizada nos quartos, seja na programação musical de rádio ou televisiva, é um atributo importante para o maior conforto dos clientes, agregando valor ao negócio. Portanto, é justa a retribuição aos artistas criadores das obras musicais.

