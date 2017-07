Décima unidade do Mercadão dos Óculos é inaugurada na capital de São Paulo

Chris Flores participa da abertura da loja localizada em Pinheiros

Com inauguração marcada para o dia 8 de julho, Pinheiros recebe a décima unidade do Mercadão dos Óculos de São Paulo. Para a abertura da loja, a jornalista e apresentadora do SBT, Chris Flores, marcará presença para divulgar sua coleção em parceria com a rede de óticas que mais cresce no Brasil. A previsão da marca é fechar o ano com 250 estabelecimentos comercializados em todo o território nacional.

“A loja é a décima inaugurada na capital de São Paulo. A localidade é considerada o centro empresarial do estado com diferentes tipos de comércio. O objetivo da rede é comercializar mais 100 unidades neste ano. Dez lojas somente na cidade paulista” conta Gustavo de Freitas, diretor executivo do negócio.

Com foco nas classes C e D, o Mercadão dos Óculos comercializa armações de grau e solar de baixo custo, os valores variam de R$ 19,90 e R$ 239,90. Para este ano, a parceria com a apresentadora Chris Flores é a aposta da rede para aumentar em 15% as vendas das lojas.

De acordo com dados divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) o segmento de franquias cresceu 8,8% no acumulado dos últimos 12 meses, entre abril de 2017 e março de 2017. O faturamento foi de R$ 141 bilhões para R$ 154 bilhões.

Sob o comando de Rodrigo do Vale, a nova unidade em Pinheiros está localizada na Rua Teodoro Sampaio, nº 2.137 e chega para atender a demanda da região por óculos acessíveis.

“Este é o meu primeiro negócio e decidi pelo Mercadão dos Óculos pelo DNA da marca em atender as classes populares. Além disso, o conceito da operação de permitir o contato do público com os produtos e a fabricação própria foram os motivos que me fizeram investir na franquia”, relata o novo franqueado da rede de óticas.