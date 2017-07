Duratex é considerada uma das empresas mais inovadoras do País

Companhia conquista o 1º lugar no segmento Materiais de Construção e Decoração do ranking Valor Inovação Brasil

Por desenvolver uma série de ações e projetos que mostram inovação na criação de produtos, processos e serviços em todas as suas áreas de negócio, a Duratex conquista o título de uma das empresas mais inovadoras do País, de acordo com o ranking Valor Inovação Brasil 2017. A companhia ocupa o 1º lugar no segmento Materiais de Construção e de Decoração e a 20ª posição no ranking nacional.

“Estar entre as 20 empresas mais inovadoras do País é fruto de um trabalho que vem sendo realizado em todas as nossas unidades. O prêmio reconhece a busca da Duratex por melhores resultados, por processos mais eficientes e produtos que atendam as necessidades dos nossos clientes”, diz Bruno Basile Antonaccio, Coordenador do Núcleo de Inovação da Duratex.

A inovação é muito presente no desenvolvimento de produtos das marcas da Duratex. O destaque deste ano ficou para a Ducha Polo Hybrid, da Hydra, um produto que utiliza energia elétrica para aquecer a água no início do banho, com a temperatura escolhida pelo consumidor, enquanto o sistema a gás não atinge seu pleno funcionamento, garantindo conforto sem desperdício de água fria.

Na área florestal foi implementada uma tecnologia inédita de Apontamentos Digitais, que permite registrar digitalmente todas as informações da colheita e silvicultura. O projeto pioneiro garantiu mais velocidade no recebimento de dados obtidos em campo.

Além disso, para que a inovação faça parte da cultura da companhia, a Duratex mobiliza seus colaboradores para que eles se engajem e tragam atitudes e ideias inovadoras para o ambiente de trabalho. Por meio do Programa Imagine, eles podem inscrever suas ideias em um portal interno criado exclusivamente para o assunto. Somente em 2016, mais de 700 projetos foram sugeridos pelos colaboradores.

“A inovação é um de nossos principais valores, por isso, nossos colaboradores devem praticar essa cultura no dia a dia. O programa os estimula no jeito de pensar, trabalhar e entregar resultados superiores”, explica Antonaccio.

Recentemente a Duratex lançou sua primeira Sala de Inovação, na Unidade de Negócio Deca, na Paraíba. O espaço tem como objetivo aproximar os colaboradores operacionais, que atuam nas áreas fabris, dos projetos corporativos, envolvendo-os nos desafios que precisam de soluções cada vez mais inovadoras.

Sobre a Duratex

A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Durafloor e Duratex, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores nos quais atua e a maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul.

Com sede em São Paulo, possui 15 unidades industriais estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia, a Tablemac. A Duratex também é proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas.

Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e na versão 2016/2017 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa – ISE.

Fonte: Planin Comunicação