Startup Everlog firma acordo com a Magic Software no mercado de Gestão de Fretes

Objetivo é a integração de sistemas especialistas, descomplicação dos processos logísticos com a oferta de consultoria, capacitação de pessoal e tecnologias.

A qualidade da integração entre as aplicações especialistas garante o time-to-market

A Everlog, uma startup especializada em serviços e soluções para Gestão de Fretes, firmou acordo com a Magic Software para uso da plataforma Magic xpi em projetos de integração entre sistemas com a finalidade de garantir ecossistema logístico heterogêneo, com melhor custo-benefício e envolvimento e capacitação das pessoas.

Rodrigo Fávero, diretor executivo, conta que, como a Everlog atua para “descomplicar os processos logísticos com a oferta de consultoria, treinamento e tecnologias”, o acordo com a Magic Software irá funcionar para garantir para o time-to-market da startup. O Magic xpi fará a interface de comunicação de dados entre as aplicações de gestão de fretes com outras de monitoramento de Ocorrências, Roteirização, Rastreamento e Entrega, além de aplicação de BI (Business Intelligence), SCM (Supply Chain Management) e ERPs (administrativos e fiscais).

“Atuamos com embarcadores de todos os tamanhos e segmentos, e muitos sistemas existentes no mercado não atendem completa e adequadamente aos perfis de cada uma destas empresas. Sentimos a necessidade de criar a Everlog para ajudar estes embarcadores a atingir seus objetivos operacionais e de negócios, integrando processos, pessoas e tecnologia, de acordo com o seu tamanho e capacidades”, explica o executivo. “Como é muito difícil um sistema de gestão de fretes envolver todas as operações das empresas embarcadoras, a nossa consultoria se apoia na integração das aplicações e na entrega do ambiente adequado os gestores de fretes. O Magic xpi é a plataforma que vai garantir a integração desse ambiente tecnológico”, destaca.

“Com a heterogeneidade das aplicações deste mercado, necessitamos que a integração realmente funcione e, por isso, escolhemos a plataforma Magic xpi: pela sua capacidade de entregar o melhor projeto e porque também podemos contar com a sua equipe de especialistas no Brasil, além dos inúmeros projetos entregues no nosso mercado e que nos servem de referência”, destaca Fávero.

Para André Ramos, gerente de Negócios e Canais da Magic Software Brasil, a Everlog avança em sua jornada com a experiência de sua equipe tendo atuado no mercado de gestão de fretes, onde pode observar os reais gaps na gestão e operacionalização dos processos logísticos. Também porque observou, corretamente, que as tecnologias utilizadas necessitam conversar entre si. Certamente a nossa Plataforma de Integração Magic xpi irá contribuir para o sucesso desta nova empreitada de sua equipe de profissionais”.

Mais informações:

www.everlogbrasil.com.br

www.magicsoftware.com.br