Um grande aliado contra o frio

O frio arrebatador que está fazendo em algumas regiões do Brasil traz à tona o tradicional couro. No décor, esse material está em alta revestindo principalmente móveis e proporcionando mais aconchego aos ambientes

Nos projetos da arquiteta Carmen Calixto (à esquerda) e da designer Fabiana Visacro (à direita) o couro aparece revestindo poltronas e cadeiras, o que deixou os ambientes extremamente acolhedores e elegantes. Fotos: Henrique Queiroga e Osvaldo Castro.

O couro revestindo os móveis, uma prática que já foi tendência, está de volta com tudo para trazer mais proteção aconchego, proporcionar elegância e requinte aos espaços. E vale até couro sintético ou ecológico! Só não vale deixar de aproveitar essa charmosa opção.

A designer de interiores Fabiana Visacro conta quais as vantagens desse tipo de revestimento: “O couro agrega acolhimento, sofisticação e modernidade! Pode ser usado para retratar um ambiente austero, como um escritório de advocacia, ou um ambiente lúdico, como o quarto de uma criança. O que vai determinar é o tipo de textura, a costura apresentada e a cor. É um material muito versátil”.

Mas, será que o couro pode revestir todo tipo de móvel? A arquiteta Carmen Calixto dá dicas. “Na decoração, costumamos utilizar o couro em cadeiras, poltronas, sofás, cabeceiras de cama, gaveteiros, mesas e painéis”, enumera. O revestimento pode aparecer ainda em outros tipos de peças como bandejas, almofadas, tapetes e adornos.

As profissionais reforçam que no mercado há muitos tipo de couro. Fabiana explica as diferenças: “O legítimo é o mais resistente. Ele é extraído da pele animal. Já o sintético, recebe pouco couro natural e muito poliuretano na composição. Tende a esfarelar e pode ficar comprometido pela umidade ou se ficar muito tempo guardado. O couro ecológico também é feito de pele animal, mas passa por processos menos agressivos ao meio ambiente e aos animais. Há ainda o recouro, composto por fibras de couro, látex natural e outros agentes vegetais. É considerado um material ecológico”.

Quanto à manutenção, é simples. “As superfícies em couro podem ser limpas com pano úmido. Existem também empresas especializadas em tratamento e revitalização de couros”, encerra Carmen.

