Oi abre vagas para áreas dedicadas à digitalização da companhia

Companhia redireciona investimentos e está recrutando profissionais para atuar nos novos times de digitalização, com foco no desenvolvimento de soluções para melhorar experiência do cliente e otimizar processos

Empresa adota abordagem inovadora no processo de seleção, valorizando profissionais com atitude empreendedora, colaborativas e apaixonados pelo mundo digital, independentemente de graduação e área de formação acadêmica.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2017– A Oi está acelerando seu processo de transformação digital, com a abertura de vagas para áreas dedicadas à digitalização da companhia. O objetivo é promover cada vez mais a integração entre negócio e tecnologia na empresa, de forma que a Oi atue como um dos principais polos de desenvolvimento de soluções digitais no país. Os profissionais, de perfis variados, vão reforçar as equipes das unidades que compõem a estrutura Digital da empresa.

Neste ano, a Oi já havia intensificado este processo ao estabelecer metas para toda a empresa baseadas nas frentes prioritárias da estratégia de digitalização: e-commerce, e-care e e-billing. Com o reforço da estrutura dedicada à digitalização, a Oi vai incrementar os squads – equipes multidisciplinares da área digital reunidas em um mesmo espaço físico e trabalhando com metodologias ágeis e técnicas de design thinking. Trata-se de um modelo de desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades semelhante ao usado pelas empresas de tecnologia do Vale do Silício para criar soluções inovadoras.

Parte dos novos colaboradores vai trabalhar no Design Lab, unidade responsável por apoiar o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Neste laboratório, grupos multidisciplinares constroem juntos projetos de inovação idealizados a partir de pesquisas que incluem visitas de campo dos próprios profissionais da área Digital. A ideia é estabelecer contato direto através da empatia entre equipe e clientes para entender suas necessidades. “As equipes do Digital mapeiam a jornada do cliente, identificam oportunidades, criam conceitos e fazem uma proposta de solução, que chamamos de protótipo. Uma vez aprovada a viabilidade do produto, ele é colocado em produção”, explica Ariel Dascal, diretor de Transformação Digital da Oi.

Os perfis mais técnicos terão acesso às tecnologias, linguagens e frameworks de ponta utilizados na produção de sites, aplicativos e microsserviços dos principais players de internet como Facebook, Netflix, Amazon e Google. No universo analítico, os profissionais contarão com tecnologias de BigData e Inteligência Artificial para apoiar decisões, automação de atividades e geração de novos negócios. “As novas tecnologias de desenvolvimento somadas a um ambiente de infraestrutura virtualizado, com a utilização de tecnologias para permitir escalabilidade e apoiadas sobre uma metodologia de DevOps irá permitir entregas com maior agilidade, automação e qualidade entre o desenvolvimento e a operação”, explica Gustavo Valfre, diretor de Arquitetura e Tecnologias Digitais da Oi.

As inscrições para as novas vagas já estão abertas e devem ser feitas no www.vagas.com/oi. A admissão será imediata. Serão recrutados 118 profissionais, sendo que 10 destas vagas se destinam a ex-alunos do NAVE (Núcleo Avançado em Educação) do Rio de Janeiro, que serão contratados como residentes digitais.

As vagas são para atuação no Rio de Janeiro e estão abertas a profissionais de diversas áreas de formação, entre elas Engenharia, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Rede de Computadores, Rede de Telecomunicações, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, Administração, Economia, Estatística, Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design. Mas a Oi está adotando uma abordagem inovadora nesta seleção, em que o candidato não precisa de graduação para participar do processo seletivo de parte das vagas, já que nesta área a formação profissional ocorre muitas vezes com cursos técnicos e específicos ou de duração inferior a um curso Superior.

O processo seletivo terá etapas online e uma presencial, dependendo das vagas, incluindo análise de perfil, provas online, jogo de negócios com a participação de executivos e entrevista com a área de Gente e gestores da Oi. Além de remuneração compatível com o mercado, a Oi oferece plano de celular, participação nos lucros, vale transporte, vale alimentação, previdência privada, plano de saúde e seguro de vida.

Fonte: Imprensa Social Valdir Vasconcelos